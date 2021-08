Ostrołęccy radni zajęli stanowisko w obronie wolnych mediów. Gorąca dyskusja

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

nie po to wybieraliśmy takich radnych jak żeby teraz tracili czas i samorządowe pieniądze na wygłaszanie głupot o ,,pseudowolności'' mediów. Polacy dobrze więdzą jak wyglądała ,,wolność '' mediów za czasów tuska (wchodzenie służb specjalnych do redakcji i do prywatnych osób ) strzelanie do demonstrujących górników itd. W ustawie nie ma mowy o likwidacji tvnu , natomiast zbieranie podpisów za likwidacją tvp info to wam Panowie radni się podoba ??? Dlaczego nie zwołaliście sesji wtedy i nie podjeliście ,,Uchwały'' ???? Niech ci panowie hipokryci zajmą się miastem , bo wygląda fatalnie . Podczas wakacji nad morzem zajechałem na jeden dzień do Koszalina i co widze : we wszystkich parkach chodniki wyłożone ładną kostką , ławki z drewna i stali szlachetnej , amfiteatr jak igła , trawniki przystyżone , wszystkie drogi dwupasmowe , na rondach wymalowane pasy aż chce się jechać przez to miasto. WSTYD panowie radni

~Najmądrzejszy Kurp , 17:51 13-08-2021 , 0%