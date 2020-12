Ostrołęcki szpital wzbogacił się o nowoczesną karetkę. Fundatorem PKN Orlen [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Nowa karetka w pełni wyposażona w sprzęt wspomagający funkcje życiowe pacjentów podczas transportu trafiła do ostrołęckiego szpitala. To prezent od PKN Orlen dopełniający prace związane z budową kompleksowo wyposażonego szpitala tymczasowego, w którym leczeni będą pacjenci chorujący na covid-19.



Oprócz zakończenia przed terminem budowy szpitala tymczasowego, PKN ORLEN przekazał na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce karetkę pogotowia. Pojazd przeznaczony jest do szybkiego transportu pacjentów w stanie wymagającym wspomagania funkcji życiowych.



Karetka wyposażona jest kompleksowo, w wysokiej klasy sprzęt, w tym m.in. materac próżniowy (służący do bezpiecznego unieruchamiania pacjenta), worki resuscytacyjne (do wspomagania osób nie mogących oddychać samodzielnie bądź oddychających nieefektywnie) dla pacjentów w różnym wieku (dla dorosłych, dzieci, a nawet niemowląt), napalcowy pulsoksymetr (urządzenie do pomiaru wysycenia krwi tlenem) czy kapnometr (urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru stężenia dwutlenku powietrza w wydychanym powietrzu).



Na wyposażeniu karetki znalazł się również innowacyjny kurtynowy system przepływu powietrza. Zapewnia on równomierne rozprowadzenie i utrzymanie oczekiwanej temperatury na całej powierzchni przedziału medycznego pojazdu.