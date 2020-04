Ostrołęka: Szkolenie z dezynfekcji w Referacie Zarządzania Kryzysowego [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Jak bezpiecznie przeprowadzić dezynfekcję odzieży ochronnej po możliwym kontakcie z zakażonymi koronawirusem? Tego można było się dowiedzieć podczas szkolenia, które odbyło się we wtorek, 21 kwietnia w Referacie Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ostrołęki.



Wzięli w nim udział przedstawiciele Meditransu w Ostrołęce, ostrołęckiego szpitala, straży miejskiej, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.



Całą ścieżkę odkażania, w oparciu o sprzęt, którym dysponuje miasto i straż pożarna, zaprezentowali mundurowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Dekontaminacja zapewnia wydłużenie żywotności środków ochrony osobistej, których w obecnej sytuacji bardzo brakuje na rynku. Koszt całego zestawu wynosi ok. 50 tys. zł.



- Jak wspominają służby medyczne, dzienne zużycie materiałów to m.in. kilkadziesiąt kombinezonów, które po zdjęciu przez pracownika są utylizowane. Koszt jednego kombinezonu wynosi ok. 400 zł. Możemy więc dojść do wniosku, że zakup takiego sprzętu do dezynfekcji generuje nam spore oszczędności w skali miesiąca poprzez ponowne użycie kombinezonów - podkreśla Marcin Aftowicz, zastępca kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ostrołęki.





Źródło: Urząd Miasta w Ostrołęce