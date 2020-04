Koronawirus w Polsce: Liczba zgonów przekroczyła 400, 119 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia!

REKLAMA

Na COVID-19 zmarło 16 kolejnych osób, potwierdzono też 119 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało we wtorek po południu Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 9 856, a zgonów do 401.



Nowe 119 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem dotyczy województw: mazowieckiego (29), małopolskiego (23), dolnośląskiego (19), łódzkiego (13), wielkopolskiego (13), świętokrzyskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), podkarpackiego (4), opolskiego (2), podlaskiego (1), śląskiego (1) i lubuskiego (1).



Ministerstwo poinformowało o śmierci kolejnych 16 osób zakażonych koronawirusem. Są to: dwie osoby z Raciborza (79-letni i 65-letni mężczyzna), siedem osób z Radomia (kobiety w wieku 71, 80, 65 i 81 lat oraz mężczyźni w wieku 74 i 64 lata), trzy osoby z Warszawy (kobiety w wieku 87, 85 i 75 lat), trzy osoby z Poznania (mężczyźni w wieku 69, 88 i 35 lat) oraz 90-letnia pacjentka z Kędzierzyna-Koźla.



"Większość osób miała choroby współistniejące" – podało MZ.



Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 9 856, a zmarło 401 z nich. Według ostatnich danych wyzdrowiało 1 297 osób.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. zakażonych osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych. Prawdopodobnie jednak dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.





