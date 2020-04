W Rzekuniu dezynfekują przystanki [ZDJĘCIA]

REKLAMA

~G , 22:11 20-04-2020 , 100% Obrazki jak z wielkich miast a tu nasza mała gmina



Brawo dla wójta. Chłop myśli jak trzeba i dba o ludzi odpowiedz • oceń :

~D , 22:14 20-04-2020 , 100% @~G Ciekawe czy te miejskie też były pryskane? Pomysł ok odpowiedz • oceń :

~R , 22:15 20-04-2020 , 100% @~D Obrazek do jak z Chin ???? ale dobrze że tu myślą o mieszkańcach odpowiedz • oceń :

~Chlor , 22:20 20-04-2020 , 100% @~R Jako mieszkaniec czuje się taki zadbany przez urząd. Mam paczkę do tego maski i rękawice. Wszystko dezynfekowane. Fulll wypas. Dobrze że tak robocie i szacunek za to chłopy odpowiedz • oceń :

~C , 22:23 20-04-2020 , 100% @~Rytfbjgc Dla mnie bomba tak samo jak maseczki. Jesteście wielcy odpowiedz • oceń :

~sąsiad z Oki , 22:41 20-04-2020 , 100% @~G Rzekuń może zaimponować większym gminom. Cały cykl działań przemyślany i dobrze zorganizowany. odpowiedz • oceń :

~Z Ostrołęki , 23:19 20-04-2020 , 100% @~G Pozdrawiam Rzekuń, dajecie radę. Każde takie działanie podnosi morale mieszkańców. Najgorzej, jakby ich zostawić samych sobie. Brawo dla samorządu odpowiedz • oceń :

~xd , 23:24 20-04-2020 , 100% @~D Chyba przez psiaki :). W mieście nic się nie dzieje. odpowiedz • oceń :

~Bar , 10:06 21-04-2020 , - @~Tytus Chory człowiek z tego Kini.Wysyla ludzi do pracy a za nimi fotografa i do mediów!Pier....dol.....niety gość! odpowiedz • oceń :

~Xx , 10:16 21-04-2020 , - @~G Propaganda jak w Korei Północnej, każde pierdnięcie Kini(Kina) za wielkie wydarzenie uchodzi.Do czego to wszystko zmierza.Niedlugo wydarzeniem w gminie będzie jak Kinia będzie na kibelek z rana siadał! odpowiedz • oceń :

~Stach , 10:25 21-04-2020 , - @~Tytus Wójtowie innych gmin to mają "bekę "z tego Kini.Propaganda jak za PRLu.Szok! odpowiedz • oceń :

~Genek , 11:36 21-04-2020 , - @~xd Ciekawe jak się czuje Kulik jak j czyta co Podolak pisze za kometsrze odpowiedz • oceń :

~Ryta , 22:13 20-04-2020 , 100% W sumie to Rzekuń przoduje w takich działaniach. Sprawnie im to idzie odpowiedz • oceń :

~T , 22:13 20-04-2020 , 100% @~Ryta Dobrze że mamy takiego dobrego wójta. Tylko u nas takie rzeczy odpowiedz • oceń :

~Dul , 22:17 20-04-2020 , 50% @~Ryta To wcale z tą epidemia to śmieszne nie jest. Trzeba tu walczyć z tą choroba. Dobrze że wójt bierze sprawy w swoje ręce i szybko działa odpowiedz • oceń :

~Kol , 10:35 21-04-2020 , - @~Dul Tak ,to prawda on bierze w swoje ręce!Oj bierze! odpowiedz • oceń :

~Ciekawe , 22:15 20-04-2020 , 100% No nasz wójt pokazuje innym co powinno się robić w takich sytuacjach. Super. Ciekawe co jeszcze wymyślą. Podoba mi się odpowiedz • oceń :

~WO , 16:49 21-04-2020 , - @~Ciekawe Następnym krokiem będzie zrobienie przez ciebie laski temu fagasowi. Tak będzie zobaczysz ???????????? odpowiedz • oceń :

~T , 22:21 20-04-2020 , 100% Szacun dla tego człowieka który przez cały dzień tak ciężko pracował. Podziwiam Pana i ten zakład. odpowiedz • oceń :

~olo , 23:21 20-04-2020 , 100% @~T Przyłączam się, wcale nielekka robota. W tym kosmicznym stroju. odpowiedz • oceń :

~WO , 16:52 21-04-2020 , 100% @~Ben Nie porównuj Rzekunia, w wielkości osiedla, do miasta ... odpowiedz • oceń :

~Kazimierz , 22:50 20-04-2020 , 100% Podoba mi się organizacja działań w Rzekuniu w czasie epidemii. Ma to sens. Na początek akcja informacyjna, potem paczki dla potrzebujących, maseczki i przyłbice, a teraz dezynfekcja przystanków. Nieduża gmina, ale sprawna. Umiejętnie wykorzystane działania społeczne, wzajemna pomoc i solidarność. Brawa dla wszystkich zaangażowanych. odpowiedz • oceń :

~Tess , 22:52 20-04-2020 , 100% Dobre, człowiek z ZOG-u jak z filmu fantastycznego. A tak ogólnie, to nie ma żartów, w Paryżu podobno mieli koronawirusa w wodzie, którą myli ulice. odpowiedz • oceń :

~zzz , 22:59 20-04-2020 , 100% @~Tess No, w TVN 24 podali - mają na stronie. Woda niezdatna do picia z wykrytym koronawirusem pochodzi z Sekwany i kanału Ourcq. Używana jest do mycia stołecznych ulic i podlewania ogrodów czy wykorzystywana jest w fontannach, które są obecnie nieczynne. Po wykryciu wirusa w próbkach wody miasto zablokowało zanieczyszczone ujęcia.

Taki potężny kraj, a nie może dać sobie rady. odpowiedz • oceń :

~arak , 23:02 20-04-2020 , 100% Liczy się każdy krok, byle pozbyć się tego draństwa. Niech dezynfekują, zwłaszcza teraz, kiedy rząd luzuje przepisy. Zaraz się zacznie większy ruch i znowu się będą zarażać. Ja tam się cieszę, że w małych miejscowościach w miarę ok. Warszawa i Śląsk mają przechlapane. Rzekuń spoko, maseczki, przyłbice, dezynfekcja. odpowiedz • oceń :

~WO , 16:56 21-04-2020 , - @~arak Zaraz będziecie mieć obowiązkowe lewatywy i czopki w dupala i to cała rodzinka. Łod młodych zasrańców do starych sparciałych grzybów haha odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 23:10 20-04-2020 , 67% Przynajmniej nie siedzą na d.... i nie czekają, aż ktoś coś za nich zrobi. Albo komunikatem odwoła epidemię. W pełni popieram działania samorządu. Cieszę się, że mieszkam w Rzekuniu. Od początku koronawirusa cały czas się coś robi dla mieszkańców. Dziękuję Paniom, które szyły maseczki i za plastikową osłonę. Pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w pomoc. odpowiedz • oceń :

~Optymista , 23:15 20-04-2020 , 67% Wyrazy uznania dla sztabu kryzysowego, czy kto tam zarządza tymi działaniami. Widać, że wszystko z głową zaplanowane i ma sens. Dobrze, że ludzie zdyscyplinowani, prawie wszyscy w maseczkach dziś na ulicach i w sklepie. Trzymajmy się, trzeba przetrwać !!! odpowiedz • oceń :

~Zdzisław , 10:32 21-04-2020 , - @~Optymista Sztab kryzysowy to trzeba będzie powołać jak zakończą się sprawy sądowe.Tetaz to sztab rodzinno-koleżeński.Wuj ,ciocia ,Danka. odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 00:35 21-04-2020 , 100% Te newsy w mediach to już stają się groteskowe. To w innych gminach nic się nie dzieje czy może towarzystwo wzajemnej adoracji? odpowiedz • oceń :

~Ben , 05:09 21-04-2020 , 50% @~Mieszkaniec Sam jesteś groteskowy. Ciesz się, że to mas szczesliwie omija. odpowiedz • oceń :

~Hmm , 08:17 21-04-2020 , 100% Może przed dezynfekcją najpierw warto wymienić te zielone stalowe budki na estetyczne przystanki. Poprawić siatkę ogrodzeniową i tym się pochwalić, a nie wylaniem kilkuset litrów płynów w miejscach, które koronawirusa oglądają w telewizji? odpowiedz • oceń :

~do hmm , 09:32 21-04-2020 , 100% @~Hmm Zdaje się, że do takich prac to trzeba co najmniej kilku osób. I w dodatku przy zachowaniu bezpiecznej odległości. Może lepiej po zakończeniu epidemii. odpowiedz • oceń :

~Oli , 10:01 21-04-2020 , - Jutro kolejny artykuł Kinia oddaje rano mocz do Kibelka! odpowiedz • oceń :

~Brum , 11:10 21-04-2020 , - @~Oli Jakby głupota miała skrzydła, to bujałbyś nad kominami elektrowni. odpowiedz • oceń :

~Nowa , 10:20 21-04-2020 , - Brawo, Nasz Wójt dba o swoje społeczeństwo. Dziękujemy. Tak trzymać.



odpowiedz • oceń :

~Xlx , 14:51 21-04-2020 , - @~Nowa Czy jesteś chorym człowiekiem?,piszesz że dba o swoje społeczeństwo,a on monarcha jakiś? ,z tej głupoty to już zaczyna wam odwalać.Wirus to może cię nie dopadnie ,ale głupota już dopadła! odpowiedz • oceń :

