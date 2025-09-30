eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Oszustwo w Ostrołęce. 68-latka uwierzyła w spadek i straciła oszczędności!

Policja z Ostrołęki prowadzi postępowanie w sprawie wyłudzenia, którego ofiarą padła 68-letnia mieszkanka miasta. Seniorka straciła kilka tysięcy złotych, wierząc w obietnicę ogromnego spadku. Sprawa pokazuje, jak pomysłowo działają oszuści i jak łatwo można stać się ich celem.

Obietnica pół miliona euro

Historia zaczęła się w styczniu 2025 roku. Kobieta otrzymała wiadomość przez popularny komunikator. Nadawca zapewniał, że została wybrana na jedyną beneficjentkę spadku po osobie, która nie miała rodziny. Kwota robiła wrażenie - ponad 528 tysięcy euro.

W kolejnych tygodniach kontaktowała się z nią także rzekoma „księgowa”, która przekonywała, że aby otrzymać przelew, konieczne są dodatkowe opłaty. Seniorka, przekonana o rychłym wzbogaceniu się, przelała najpierw 3400 zł na „przewalutowanie”, a później usłyszała żądanie wpłaty kolejnych 6000 zł. Wtedy zaczęła nabierać podejrzeń i zgłosiła się do swojego banku. Tam usłyszała, że padła ofiarą oszustwa.

Jak działają oszuści?

Metoda „na spadek” to jeden z klasycznych schematów wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Scenariusz jest zawsze podobny: ofiara dostaje informację o nagrodzie lub spadku, ale by otrzymać pieniądze, musi najpierw zapłacić różnego rodzaju „koszty”. Po dokonaniu przelewów kontakt się urywa, a obiecana fortuna nigdy nie trafia na konto.

W tym przypadku sprawcy działali szczególnie sprytnie - korzystali z komunikatora, budowali pozory wiarygodności i odwoływali się do emocji ofiary.

Apel policji: zachowajmy czujność

Ostrołęccy funkcjonariusze podkreślają, że kluczowa jest zasada ograniczonego zaufania - zarówno wobec nieznajomych spotkanych na ulicy, jak i tych kontaktujących się przez internet. Nikt nie rozdaje pieniędzy za darmo. Jeżeli ktoś proponuje szybki i łatwy zysk, najprawdopodobniej próbuje nas oszukać.

Jak się chronić przed oszustami?

Eksperci radzą, by zawsze:

  • weryfikować nadawcę wiadomości i korzystać tylko z oficjalnych kanałów kontaktu,
  • nie przelewać pieniędzy z góry w zamian za obietnicę zysku,
  • konsultować podejrzane oferty z bliskimi,
  • nie udostępniać danych osobowych osobom trzecim,
  • zgłaszać próby wyłudzenia do banku i na policję.
Więcej o: oszustwo na spadek, wyłudzenie pieniędzy, cyberprzestępczość, Ostrołęka, fałszywe wiadomości

×