Pamięć czy codzienne działanie? W Ostrołęce dyskutowano o współczesnym patriotyzmie [ZDJĘCIA]

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Czym dziś jest patriotyzm i jak powinien przejawiać się we współczesnym społeczeństwie? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy konferencji z cyklu „Czego uczy nas historia?”, która odbyła się w minioną sobotę w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji publicznej, samorządu, środowisk naukowych oraz młodzieży.

Spotkanie poświęcono różnym obliczom patriotyzmu – zarówno temu zakorzenionemu w pamięci o historycznych wydarzeniach, jak i codziennym postawom budującym odpowiedzialne społeczeństwo.

– Czym jest patriotyzm? Czy to pamięć o wielkich zrywach z przeszłości? Czy to codzienna troska o dobro Ojczyzny, drugiego człowieka, budowanie wspólnoty? – pytał na otwarciu konferencji dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Mariusz Kowalski, zachęcając uczestników do refleksji nad znaczeniem tego pojęcia we współczesnym świecie.

W gronie prelegentów znaleźli się sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego Adrianna Porowska, wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego oraz członek Rady Muzeum dr Jerzy Kijowski, prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki Natalia Baczewska, a także zastępca dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych Sylwia Tryc, reprezentująca gospodarzy debaty.

Wprowadzenie do tematyki konferencji przygotował kierownik Działu Naukowo-Wydawniczego Muzeum Żołnierzy Wyklętych Michał Ostapiuk, który wygłosił wykład otwierający spotkanie. Moderatorem dyskusji był członek Rady Muzeum Jarosław Kossakowski.

Wśród gości obecnych na sali znaleźli się również posłanka Bożenna Hołownia, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marek Krawczyk, I wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Wojciech Zarzycki oraz członek Rady Muzeum Sławomir Walczuk.

Konferencja „Czego uczy nas historia?” była okazją do wymiany poglądów i spojrzenia na patriotyzm z wielu perspektyw – historycznej, społecznej i obywatelskiej. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że miłość do ojczyzny nie ogranicza się wyłącznie do pamięci o przeszłości, ale wyraża się również w codziennym zaangażowaniu na rzecz lokalnej społeczności, odpowiedzialności za wspólne dobro i budowaniu więzi międzyludzkich.