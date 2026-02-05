eOstroleka.pl
Pełna mobilizacja służb. Trwa wyścig z czasem. Akcja poszukiwawcza [ZDJĘCIA]

zdjecie 509
fot. KPP Ostrów Maz.
Od rana kontynuujemy poszukiwania 82-letniego mieszkańca Ostrowi Mazowieckiej - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej. W akcji uczestniczą strażacy oraz policjanci z dronem.

Ostatni raz zaginionego 82-letniego Mieczysława Brzostka widział sąsiad w niedzielę, 1 lutego, przy jego miejscu zamieszkania na ulicy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej. Senior prawdopodobnie poruszał się rowerem. W momencie gdy był widziany po raz ostatni, ubrany był w granatowe spodnie dresowe, granatową bluzę materiałową, gumowce oraz czarny kaszkiet. Wszczęto alarm i poszukiwania na szeroką skalę.

W poszukiwaniach zaginionego seniora pomagają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz OSP Komorowo, Stok, Ugniewo, Stare Lubiejewo, Sielc, Guty Bujno, Jelonki i Nagoszewo.

W akcji poszukiwawczej uczestniczą też policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z dronem. Wykorzystanie drona znacznie zwiększa efektywność poszukiwań, szczególnie na terenach leśnych czy trudnodostępnych.

Poszukiwania 82-latka odbywają się w trudnych warunkach atmosferycznych. To sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej pilna - starszy człowiek w takich warunkach może być w poważnym niebezpieczeństwie.

Apelujemy do mieszkańców całego regionu - jeśli widzieliście w ostatnich godzinach starszego mężczyznę, który może potrzebować pomocy, natychmiast dzwońcie na policję. Każda, nawet pozornie błaha informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionego.

