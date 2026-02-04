eOstroleka.pl
Alarm w policji! Ogromne siły szukają zaginionego mężczyzny

zdjecie 7692
Policja w Ostrowi Mazowieckiej od wczorajszego wieczora intensywnie poszukuje 82-letniego Mieczysława Brzostka, mieszkańca miasta. Mężczyzna ostatni raz widziany był w niedzielę.

Ostatni raz zaginionego widział sąsiad w niedzielę, 1 lutego, przy jego miejscu zamieszkania na ulicy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej. Senior prawdopodobnie poruszał się rowerem. W momencie gdy był widziany po raz ostatni, ubrany był w granatowe spodnie dresowe, granatową bluzę materiałową, gumowce oraz czarny kaszkiet.

Wczoraj przed godziną 22:00 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej ogłosił alarm dla całej jednostki w związku ze zgłoszonym zaginięciem. Od dzisiejszego ranka poszukiwania są kontynuowane na szeroką skalę, obejmując m.in. pobliskie tereny leśne.

W akcji ratunkowej, oprócz policji, biorą udział Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Ochotnicze Straże Pożarne ze: Stoku, Komorowa, Ugniewu, Jelonek, Gut Bujno oraz Starego Lubiejewa.

Apel do mieszkańców

Policja apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu ostrowskiego o czujność i pomoc w poszukiwaniach. Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionego seniora.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Mieczysława Brzostka proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej pod numerem telefonu: 47 704 42 00.

