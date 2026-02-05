eOstroleka.pl
Ostrołęka,

PiS chce przenosić instytucje z Warszawy. Poseł Kowalski: Ostrołęka może być siedzibą centralnej instytucji

REKLAMA
zdjecie 509
fot. FB/Janusz Kowalskifot. FB/Janusz Kowalski
REKLAMA
zdjecie 509
Posłuchaj

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy przewidującej przeniesienie siedziby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z Warszawy do Szczebrzeszyna. To element szerszej polityki dekoncentracji centralnej administracji publicznej. Poseł Janusz Kowalski wymienił Ostrołękę jako jedno z miast, które mogą być siedzibami centralnych instytucji państwa.

Razem z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariuszem Błaszczakiem, Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim, Starostą Zamojskim Stanisławem Grześko oraz burmistrzem Szczebrzeszyna Rafałem Kowalikiem poseł Janusz Kowalski poinformował o złożeniu projektu ustawy w Sejmie RP.

"Środowisko Prawo i Sprawiedliwość zainteresowane jest merytoryczną systemową debatą dotyczącą wzmacniania mniejszych ośrodków w ramach dekoncentracji centralnej administracji polskiego państwa" - podkreślił poseł Kowalski. "Przeniesienie siedziby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z Warszawy do Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim w województwie lubelskim jest dobrym przykładem takiej polityki zrównoważonego rozwoju" - dodał.

Ostrołęka na liście miast

"Inne ośrodki takie jak przykładowo Lublin, Białystok, Kalisz, Częstochowa, Ostrołęka, Kielce, Radom mogą również być siedzibami innych centralnych instytucji polskiego państwa. I warto na ten temat dyskutować" - napisał poseł Kowalski.

To ważna informacja dla Ostrołęki - PiS widzi miasto jako potencjalną siedzibę centralnej instytucji państwowej. Idea dekoncentracji administracji publicznej polega na przenoszeniu instytucji centralnych z Warszawy do mniejszych ośrodków w całej Polsce. Ma to służyć zrównoważonemu rozwojowi państwa i zmniejszeniu różnic między stolicą a resztą kraju.

Pytanie do mieszkańców

Jaka centralna instytucja mogłaby się znaleźć w Ostrołęce? Może jakiś instytut naukowy związany z energetyką - w końcu w mieście ma powstać blok gazowo-parowy? A może instytucja związana z obronnością - skoro Ostrołęka jest wskazywana jako kluczowa lokalizacja dla infrastruktury wojskowej na północnym wschodzie? Co sądzicie - jaka instytucja pasowałaby do Ostrołęki?

Więcej o: dekoncentracja administracji, zrównoważony rozwój, Instytut Rozwoju Języka Polskiego, przeniesienie instytucji, Ostrołęka jako siedziba

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Hisel, 20:16 05-02-2026,   -
Uczelnia o profilu energetyki konwencjonalnej i atomowej
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×