PiS chce przenosić instytucje z Warszawy. Poseł Kowalski: Ostrołęka może być siedzibą centralnej instytucji

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy przewidującej przeniesienie siedziby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z Warszawy do Szczebrzeszyna. To element szerszej polityki dekoncentracji centralnej administracji publicznej. Poseł Janusz Kowalski wymienił Ostrołękę jako jedno z miast, które mogą być siedzibami centralnych instytucji państwa.

Razem z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariuszem Błaszczakiem, Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim, Starostą Zamojskim Stanisławem Grześko oraz burmistrzem Szczebrzeszyna Rafałem Kowalikiem poseł Janusz Kowalski poinformował o złożeniu projektu ustawy w Sejmie RP.

"Środowisko Prawo i Sprawiedliwość zainteresowane jest merytoryczną systemową debatą dotyczącą wzmacniania mniejszych ośrodków w ramach dekoncentracji centralnej administracji polskiego państwa" - podkreślił poseł Kowalski. "Przeniesienie siedziby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z Warszawy do Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim w województwie lubelskim jest dobrym przykładem takiej polityki zrównoważonego rozwoju" - dodał.

Ostrołęka na liście miast

"Inne ośrodki takie jak przykładowo Lublin, Białystok, Kalisz, Częstochowa, Ostrołęka, Kielce, Radom mogą również być siedzibami innych centralnych instytucji polskiego państwa. I warto na ten temat dyskutować" - napisał poseł Kowalski.

To ważna informacja dla Ostrołęki - PiS widzi miasto jako potencjalną siedzibę centralnej instytucji państwowej. Idea dekoncentracji administracji publicznej polega na przenoszeniu instytucji centralnych z Warszawy do mniejszych ośrodków w całej Polsce. Ma to służyć zrównoważonemu rozwojowi państwa i zmniejszeniu różnic między stolicą a resztą kraju.

Pytanie do mieszkańców

Jaka centralna instytucja mogłaby się znaleźć w Ostrołęce? Może jakiś instytut naukowy związany z energetyką - w końcu w mieście ma powstać blok gazowo-parowy? A może instytucja związana z obronnością - skoro Ostrołęka jest wskazywana jako kluczowa lokalizacja dla infrastruktury wojskowej na północnym wschodzie? Co sądzicie - jaka instytucja pasowałaby do Ostrołęki?