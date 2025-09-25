Podwójne uderzenie policji. Zatrzymali nietrzeźwego kierowcę i przejęli narkotyki

REKLAMA

REKLAMA

W powiecie makowskim doszło do groźnego zdarzenia drogowego, które dzięki czujności funkcjonariuszy policji nie zakończyło się tragedią. Rutynowa kontrola drogowa przerodziła się w poważną interwencję, ujawniając szereg przestępstw i prowadząc do zatrzymania trzech osób. Szczegóły sprawy pokazują, jak niewiele brakowało do nieszczęścia.

Do zdarzenia doszło w ramach prowadzonych przez makowskich policjantów działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej. To właśnie podczas tej akcji funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Mercedes, którym podróżowały trzy osoby.

Już na początku interwencji okazało się, że za kierownicą pojazdu siedział mężczyzna znajdujący się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło obecność alkoholu w jego organizmie. To był jednak dopiero początek problemów zarówno kierowcy, jak i jego pasażerów.

W trakcie dalszych czynności kontrolnych policjanci znaleźli przy osobach podróżujących mercedesem narkotyki. W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, cała trójka została natychmiast zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie, a nielegalne substancje zabezpieczono jako dowód w sprawie.

Działania śledczych nie zakończyły się na kontroli drogowej. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych, co przyniosło kolejne rezultaty. "Dalsze działania śledczych obejmowały przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych, gdzie ujawniono i zabezpieczono kolejne narkotyki. W sumie zabezpieczono blisko 60 gramów amfetaminy, 200 gramów marihuany, extazy. Zabezpieczono także kilka tysięcy złotych” – informuje kom. Monika Winnik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów zatrzymanym. 32-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków psychotropowych. Podróżująca z nim 32-letnia kobieta została zwolniona po przesłuchaniu. Najpoważniejsze konsekwencje poniesie trzeci z zatrzymanych, również 32-letni mężczyzna, któremu prokurator przedstawił zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi.

Jak informuje kom. Winnik podjęto dalsze kroki prawne wobec głównego podejrzanego. “Wobec 32-letniego mężczyzny, na wniosek śledczych, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy” – dodaje rzeczniczka makowskiej policji. Mężczyźnie grozi teraz wieloletnia kara pozbawienia wolności.