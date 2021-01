Ponad 309,6 tys. wykonanych szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce

REKLAMA

Do tej pory w Polsce wykonano 309 620 szczepień. Do kraju trafiło 1 051 830 dawek szczepionki – wynika z infografiki zamieszonej w środę na rządowym profilu #SzczepimySię na Twitterze.



Z infografiki wynika, że do godz. 10.00 w środę wykonano 309 620 szczepień, a liczba dawek dostarczonych do Polski wyniosła 1 051 830. Zabezpieczonych dawek na drugie szczepienie jest 568 365, a dostarczonych do punktów – 483 465.



Zutylizowano 786 szczepionek. Niepożądane odczyny wystąpiły u 50 zaszczepionych.



(PAP)