Ponad 4 mln zł wsparcia na inwestycje w ostrołęckim szpitalu

W ramach budżetu samorządu Mazowsza na 2021 r. do subregionu ostrołęckiego trafi łącznie blisko 52 mln zł. Z tej puli duże wsparcie inwestycyjne otrzyma ostrołęcki szpital. Planowane inwestycje to: Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 2,3 mln zł; Poprawa dostępu do usług publicznych służących wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 1,8 mln zł;

~xxx , 18:25 09-01-2021 , 47% Podzielą Mazowsze to pieniądze trafią do Radomia zamiast do Ostrołęki. odpowiedz • oceń :

~darek , 19:01 09-01-2021 , 57% szpital to nie długo powinien mieć złote klamki po takich dofinansowaniach , ale jakoś do tego nie zmierza wiec nasuwa się pytanie gdzie te pieniądze się rozchodzą . odpowiedz • oceń :

~lekarz , 19:08 09-01-2021 , 44% @~darek Nie masz pojęcia jaki jest koszt utrzymania szpitala. dzięki rządom PIS dług szpitali wzrósł jak nigdy wcześniej. Cud, że jeszcze funkcjonuje i masz ten szpital pod nosem, gdyż wkrótce PIS może go zamknąć, a wtedy będziesz jeździł do Radomia do stolicy Mazowsza.



https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zadluzenie-szpitali-w-polsce-do-wrzesnia-2019-r-dane-ministerstwa-zdrowia/xmqmkkl odpowiedz • oceń :

~darek , 23:40 09-01-2021 , - jasne ze nie wiem tylko ty wiesz ale wiem ze tyle lat co ten szpital sie buduje z dotacji i tam pracujący zasmarkani lekarzyki do których bez bata nie podchodź a cała polska lekarzy jak sie dowie ze z Ostrołęki to załamują ręce po takich fachowcach z ostrołeki tylko się śmieją i ratują zdrowie a nieraz i życie to juz dawno ten szpital powinien być już kliniką

odpowiedz • oceń :

~Anna , 23:59 09-01-2021 , 100% Szpital w którym onkolog mówi, że z nowotworem to nie do niego. Oj, poprawa by się przydała odpowiedz • oceń :

