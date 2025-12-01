eOstroleka.pl
Poseł Popielarz: "Tyle wywalczyliśmy w Brukseli!" Rekordowe 44 mld euro na polskie bezpieczeństwo

Polska otrzyma rekordowy zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej, przeznaczony na wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Pula środków w wysokości 44 miliardów euro ma zostać skierowana na modernizację polskiej armii oraz na wsparcie krajowego przemysłu zbrojeniowego. Informację tę upublicznił na swoim profilu poseł Mariusz Popielarz z Ostrołęki.

Mariusz Popielarz w swojej wypowiedzi podkreślił, że rekordowa kwota jest rezultatem skutecznie prowadzonej, poważnej polityki na arenie europejskiej. Jest to największa w historii alokacja środków przeznaczonych na ten cel.

44 mld euro na polskie bezpieczeństwo. Tyle wywalczyliśmy w Brukseli. Rekordowa kwota, która trafi do polskiej armii i przemysłu. Kiedy zamiast machać szabelką, prowadzi się poważną politykę, efekty są wymierne. Robimy swoje.

stwierdził Poseł Popielarz, cytując stanowisko swojego ugrupowania.

Kwota 44 mld euro stanowi strategiczną inwestycję w bezpieczeństwo państwa, a jej przeznaczenie na armię i rodzimy przemysł ma zagwarantować Polsce szybsze tempo modernizacji sił zbrojnych oraz niezależność w produkcji kluczowego sprzętu wojskowego. 

