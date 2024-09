Pożegnajmy stary dworzec! W Ostrołęce powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe! [WIDEO]

REKLAMA

REKLAMA

Budowa nowego dworca autobusowego ma zostać zrealizowana w latach 2025 - 2027 dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Będzie to część dużego projektu opiewającego na łączną kwotę około 45 milionów złotych, w których to unijne dofinansowanie to łącznie 37 825 000 złotych. Co jeszcze zostanie w tym projekcie zrealizowane? Elementy projektu na swoim facebookowym profilu wylicza prezydent miasta, Paweł Niewiadomski.

Turystka z województwa kujawsko-pomorskiego zamieściła w sieci zdjęcia ostrołęckiego dworca autobusowego. To, co znajduje się na fotografiach, chluby naszemu miastu nie przynosi. - Wstyd dla miasta i…

Budowa Centrum Przesiadkowego, czyli w praktyce nowego dworca autobusowego ma kosztować około 21,5 miliona złotych. Inwestycja z pewnością wiele zmieni w naszym mieście. Szczególnie, że obecny dworzec znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Bogusławskiego i Piłsudskiego, w sąsiedztwie planowanego Centrum Przesiadkowego, zdecydowanie nie jest obiektem, którym Ostrołęka może się pochwalić. Nierzadko był on obiektem kpin ze strony osób odwiedzających nasze miasto, jak choćby w przypadku pewnej turystki z województwa kujawsko-pomorskiego, która tak opisała swoją “przygodę” z przesiadką na ostrołęckim dworcu:

W Ostrołęce powstanie Centrum Przesiadkowe! Zastąpi ono dworzec autobusowy, który - delikatnie mówiąc - nie jest najlepszą wizytówką miasta. Inwestycja ma kosztować niebagatelne 21 milionów złotych. A to tylko część dużego projektu, który w znaczący sposób poprawi komunikację w Ostrołęce.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Przedstaw się , 11:08 18-09-2024 , 80% No to pora robić artykuły ośmieszające miejsca miasta i to będzie motywacją do zmian? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kiler , 11:40 18-09-2024 , 67% @~Przedstaw się Toma być centrum przesiadkowe? To jakaś popierdułka ! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Fakt , 12:54 18-09-2024 , - @~Przedstaw się Raczej mieszkańców

Swego czasu zmarnowali 10 lat a efekty widać od ulic chodniki itd itd a stadion należy przemilczeć

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~KPO , 13:49 18-09-2024 , 100% @~Przedstaw się O środkach z KPO mówiło się już przed wyborami. Można to było tylko schrzanić, na szczęście nie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~KPO , 13:57 18-09-2024 , 0% @~KPO Na drugim gorszym portalu usuwają komentarze o tym że o tych dofinansowaniach mówiło się przed wyborami. A prezydent podkreśla że w czerwcu. Jajca. Może prezydent Kulik by więcej pozyskał panie Pawle . Nie dowiemy się • zgłoś odpowiedz • oceń :

~nooooooooo , 13:59 18-09-2024 , 0% @~Przedstaw się NOO KPO TO POMOC DLA KRAJU PO COWIDZIE ------------------DRANIE WYLI WYJA I BEDA WYLI baca dran milczy 8+ mu doskwiera on wielki dran z tymy co robia obecnie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~a jezioro damy tu... , 11:12 18-09-2024 , 69% W tym miejscu? Bzdura totalna! To coś w stylu "Mam pomysła...." • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 11:14 18-09-2024 , 75% Wspaniale! Panie Prezydencie, a co z samą ulicą Goworowską i wspomnianą Aleją Jana Pawła II. Po tych drogach nie da się jeździć ... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~x , 11:17 18-09-2024 , 70% a wszystko okraszane intensywnym smrodem ze Stora Enso • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Stachu Jones , 11:20 18-09-2024 , 88% Istnieje legenda która głosi, że kiedyś w Ostrołęce wykonano inwestycjwę, na którą nikt nie biadolił 🤭. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~W tym miejscu!? , 11:28 18-09-2024 , 100% Głupi pomysł, szkoda pieniędzy na taka klitkę! Miasto rozbudowuje się w stronę stacji i na tej trasie powinien być nowy dworzec np. w miejscu po biurowcach starego PKS-u! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ciemnogrodowy lud , 11:38 18-09-2024 , 58% Kulika nie ma ale pomysł został i jest realizowany przez następcę . Taka to zmiana ustawkowa ... śmiech na sali i żenada • zgłoś odpowiedz • oceń :

~o losie , 13:50 18-09-2024 , - @~ciemnogrodowy lud Kulik pozyskał 60 mln na obwodnice, która nadal nie została zbudowana. Tak samo może być z tą inwestycją. Ciekawe ile będziemy czekać. I co ze starym dworcem.. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gosc , 15:56 18-09-2024 , - @~ciemnogrodowy lud Kulik na te miejsce miał inny pomysł. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~detox , 16:28 18-09-2024 , - @~gosc Jak widzę tego gościa to mam wrażenie że ma poważne problemy z uzależnieniem ale od czego .... ciężko zgadnąć • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kamieni kupa , 11:40 18-09-2024 , 100% ... a w miejscu dworca powstanie galeria albo apartamentowiec z setkami pomieszczeń , oczywiście pod wynajem • zgłoś odpowiedz • oceń :

~OmaR , 11:48 18-09-2024 , 34% Wały nad Narwia to Gierka zasluga. Sa stare nie wzmacniane ale za to mamy lasek po drugiej stronie. Po tej stronie twz inwestycje wiosna zalane. I lasek takze. Plaza .. a jak .Wszystko cacy jak i dzis zalane tereny.Pytam a co bedzie jak na Kurpiach zasieja emieacko.hamerycko.pekinski deszcz.2023 zasiali a w 2024 zebrali plony obfite w Dubaju. Zabawa trwa.- Olimpiada Moskwa 1980. Tam juz sterowalu pogoda. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dziwisz , 11:53 18-09-2024 , 50% Bardzo dobrze . Żadnych interesów więcej z kościołem katolickim !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:24 18-09-2024 , 25% @~Dziwisz Na złość babci odmrożę sobie uszy. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~real , 11:58 18-09-2024 , 100% Taki areał to co najwyżej nada się na skwerek. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Barbara , 11:58 18-09-2024 , 93% A te budy starego dworca nadal będą straszyć ? A dworzec pchać z dojazdem wąskimi uliczkami ? Coś nie bardzo to widzę ? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Andrzej , 12:07 18-09-2024 , 100% Myślałem że nowy Prezydent jest mądrzejszy bo jak można w tym miejscu budować dworzec. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Oka , 12:17 18-09-2024 , 67% Wszystko na papierze i propagandowo poprawne,a w rzeczywistości będą budować aby nie zbudować,może za 20 lat coś z tego wyjdzie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~? , 12:28 18-09-2024 , 100% Miejsce idealne wręcz dla autobusów. Uliczki wąskie... Już to widzę oczami wyobraźni. Może lepiej lądowisko helikopterów w tym miejscu? A centrum przesiadkowe w miejscu dawnej zajezdni PKS? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~local , 14:28 18-09-2024 , 50% @~? Teraz do starego dworca szerszymi ulicami dojeżdżają ??

MZK tamtędy jeździ od zawsze i problemu nie widzisz ??

To nie pierwszy tak idiotyczny komentarz tutaj.

Co Wy ludzie bierzecie ?? Zalatuje elektoratem PO. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Fiołek , 12:29 18-09-2024 , 82% Pazerność właścicieli miejsca -placu PKS , kurii Łomżyńskiej -zapamiętajcie kurio ,CHYTRY,CHCIWY dwa razy traci ,wcześniej czy później!

Zamiast się dogadać a tak to w.srdku miasta syf brud i smród ,lumpy • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ola , 14:12 18-09-2024 , 100% @~Fiołek Zgadzam się, stary dworzec nadal będzie straszył mieszkających i przyjezdnych ludzi.W głowie się nie mieści, żeby ksiądz dla dobra ludzi nie ustąpił. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Lol , 12:30 18-09-2024 , 50% 37 mln 825 zł ? Chyba Panie prezydencie 37 mln 825 tysięcy złotych. Aj aj aj • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkanka , 12:47 18-09-2024 , 67% Super info, taki powinien być Prezydent i Wiceprezydenr którzy coś robią. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~m... , 12:53 18-09-2024 , 100% czy nie lepiej takie centrum przesiadkowe zrobić na terenie po byłej bazie PKS i skomunikować to z dworcem PKP ? lokalizacja byłaby chyba lepsza niż obecna • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ferdousi , 13:01 18-09-2024 , 0% Tak na szybkiego ,bo nie mam czasu. Przynajmniej dobre jest to , że ten teren NIE WPADNIE W RĘCE PATODEVELOPERKI. Patodeveloperka to jest chyba na trzecim miejscu w gangsteryźmie. Na pierwszym jest handel ludźmi, później idzie handel narkotykami a na trzecim to właśnie patodeveloperzy. Ile oni śmieci nielegalnie powywozili przy okazji swoich budów, drzew ile powycinali... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Redo , 13:38 18-09-2024 , 67% Miejsce najgorsze z możliwych. Wokół bloki, wąskie ulice, mało miejsca, środek miasta. Bez sensu!!!!!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ramzes , 13:40 18-09-2024 , 100% W tym miejscu totalna bzdura.Trzeba domki jednorodzinne zburzyć ulice poszerzyć i może zapytać obywateli

Przecież jeśli nie może być gdzie był to była propozycja o ile dobrze pamiętam z Pana strony po starej komendzie na ul Kościuszki. Szybko się zdania zmieniają i inne rzeczy realizują. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Wielebny , 14:10 18-09-2024 , 67% Ukarać kurię za ten syf na środku miasta. Jak im się nie chce sprzątać to niech płacą za mandaty • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ANDRZEJ , 14:19 18-09-2024 , 50% Bardzo dobra decyzja, a lokalizacja w centrum miasta. Będzie podobnie jak w Pułtusku, i tam to nikogo nie dziwi. Trzeba tylko zadbać o jakość wykonania obiektu i dobre rozplanowanie dróg wyjazdowych. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zenon , 14:30 18-09-2024 , - Już jest takie w Łomży i w Pułtusku i nie wygląda to na piękne centrum przesiadkowe lecz na przechowalnie bagażu zróbcie prawdziwy dworzec autobusowy jest 2024 rok a nie 1984 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~SABATH , 16:03 18-09-2024 , - to skur*** 2 000 000 na budy plastikowe???? z dwoma/trzema panelami foto..., ławką , tablicą i krzakami???!! Chyba ich popie.... taka jedna powinna kosztować max 60 tyś w tym montaż (PRZY DZIĘSIĘCIU SZTUKACH!!!!) A nie 200 000! Wał idzie jak nic ! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gosc , 16:06 18-09-2024 , - Czy pozwolenie na budowę jest i czy projekt inwestycji jest. Jakiś terminarz poprosimy. Czy w tym samy czasie będzie działał dworzec i centrum przesiadkowe? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~SABATH , 16:08 18-09-2024 , - Ludzie k**** 2 000 000 za te plastikowe budy, z ławką, tablicą, dwoma-trzema panelami foto... i kilkoma krzakami!!! Czyście z konia spadli max 60 000 zł za jedną!!!! A nie 200 000, nosz k*** m** !! Czy was ****?? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~%%/ , 16:14 18-09-2024 , - Ul.kolejowa to będzie zrobiona jak chłop żyto zetnie • zgłoś odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.