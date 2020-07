Prezes Orlenu o Ostrołęce C: Wszyscy są zadowoleni, że wymieniliśmy węgiel na gaz

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

To im powiedzial konkretnie . Wszystko To prawda . Popieram

To im powiedzial konkretnie . Wszystko To prawda . Popieram

~. , 21:20 15-07-2020 , 59%