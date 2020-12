Projekt dot. obostrzeń: przywileje dla zaszczepionych, stoki narciarskie zamknięte, siłownie dla zawodników kadry narodowej

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Kiedy niektórzy zrozumieją ,że te wszystkie obostrzenia a w zasadzie prośby są wprowadzane dla dobra ich bliskich ,znajomych oraz ich samych .Rząd robi to w poczuci odpowiedzialności za zdrowie i życie wszystkich niezależnie od poglądów politycznych ,wyznawanej religii czy wieku -młodzi też umierają nawet ci bez chorób współisniejacych. Jakim trzeba być totalnym ,żeby nie widzieć o wiele większych obostrzeń ,które wprowadzają wszystkie kraje dookoła nas - czy chcemy takich samych u nas niestosując się do zaleceń rządu pewnie doprowadzimy do tego .

Kiedy niektórzy zrozumieją ,że te wszystkie obostrzenia a w zasadzie prośby są wprowadzane dla dobra ich bliskich ,znajomych oraz ich samych .Rząd robi to w poczuci odpowiedzialności za zdrowie i życie wszystkich niezależnie od poglądów politycznych ,wyznawanej religii czy wieku -młodzi też umierają nawet ci bez chorób współisniejacych. Jakim trzeba być totalnym ,żeby nie widzieć o wiele większych obostrzeń ,które wprowadzają wszystkie kraje dookoła nas - czy chcemy takich samych u nas niestosując się do zaleceń rządu pewnie doprowadzimy do tego .

~Najmądrzejszy Kurp , 16:10 20-12-2020 , 0%