W Nowy Rok z godziną policyjną!

REKLAMA

W Sylwestra i Nowy Rok będzie bezwzględny zakaz wychodzenia z domu. Godzina policyjna będzie obowiązywała od 19:00 do 6:00 rano!



Tak zdecydowanych i rygorystycznych obostrzeń w związku z koronawirusem jeszcze w naszym kraju nie było. „Same apele to za mało” – powiedział dziś podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i poinformował o wprowadzeniu narodowej kwarantanny w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia.



Szerzej o nowych obostrzeniach obowiązujących w tym czasie piszemy tu:

Koronawirus. Od 28 grudnia do 17 stycznia kwarantanna narodowa



Jednym z elementów tych nowych, rygorystycznych obostrzeń będzie godzina policyjna w Sylwestra i Nowy Rok. W godzinach od 19:00 do 6:00 będzie obowiązywał bezwzględny zakaz przemieszczania się, poza nielicznymi wyjątkami. Dopuszczone będzie wyjście z domu wyłącznie w celach zawodowych i nagłych przypadkach zdrowotnych.



Niepokorni, którzy mimo zakazu zdecydują się na złamanie zakazu muszą liczyć się z wysokimi mandatami.