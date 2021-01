Przenośne aparaty RTG trafiły do mazowieckich szpitali

REKLAMA

Nowe mobilne aparaty RTG za blisko 8 mln zł trafiły do 20 mazowieckich szpitali. To kolejny zakup w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu unijnego o wartości 360 mln zł.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, placówki medyczne muszą być dobrze wyposażone, by szybko i skutecznie pomagać pacjentom.

Koronawirus nie odpuszcza, dlatego cały czas trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco monitorujemy sytuację w szpitalach. Zapotrzebowanie na nowoczesny i niezawodny sprzęt jest bardzo duże, stąd m.in. nasza decyzja o zakupie przenośnych aparatów rentgenowskich. Taka aparatura w dobie COVID-19 ogranicza przemieszczanie się pacjentów po szpitalu, tym samym minimalizując ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.

Nowoczesne i kompaktowe

Do mazowieckich placówek trafiło 20 aparatów RTG marki Samsung GM 85. Ich atutem jest nieduży – jak na tego typu sprzęt – rozmiar, który umożliwia personelowi medycznemu przetransportowanie go w niewielkiej windzie czy też bardzo wąskimi korytarzami do sali chorych. Są też bardzo wytrzymałe pod względem zużycia energii. Pełne ładowanie trwa tylko 4 godziny i wystarcza na cały dzień pracy urządzenia. Dodatkowo aparaty gwarantują doskonałą jakość obrazu i dostosowanie dawki promieniowania do wieku badanego pacjenta. Dlatego mogą być również stosowane w diagnostyce dzieci. Posiadają też funkcję Remote View, dzięki której medycy mają bieżący dostęp do obrazu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ta opcja jest szczególnie przydatna na oddziałach SOR i w salach operacyjnych.

Radny województwa mazowieckiego i przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Krzysztof Strzałkowski zauważa, że realizowany przez samorząd Mazowsza projekt odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu mazowieckich placówek zdrowia.

To kolejny dowód na to, że wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego oraz środki unijne najsilniej wspierają mazowieckie szpitale – bez względu na to, jaki podmiot tworzy i prowadzi taką placówkę. Dziś już tak naprawdę nie ma porównania między środkami, jakie na walkę z koronawirusem przeznaczył samorząd i UE, a tymi bardzo skromnymi przeznaczonymi przez rząd.

Szpitale, do których trafiły nowe aparaty RTG:

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – Szpital im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku

Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o. w Pułtusku

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 360 mln zł, z tego 314,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.