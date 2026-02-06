Pociągi wracają do Łomży i Ostrołęki. Na Warszawę jeszcze poczekamy

REKLAMA

Czerwiec 2026 roku zapowiada się jako przełomowy moment dla lokalnej kolei. Po wieloletniej przerwie na linię nr 49 wrócą składy pasażerskie. Choć pierwotnie zapowiadano bezpośrednie połączenie ze stolicą, pierwsze pociągi PKP Intercity połączą Białystok z Olsztynem, czyniąc z Ostrołęki kluczowy punkt na nowej mapie połączeń dalekobieżnych.

Czerwiec pod znakiem zmian

Modernizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża dobiega końca. Już w czerwcu br. samorząd województwa planuje uruchomienie czterech par pociągów z Białegostoku, które dzięki nowej łącznicy ominą stację Śniadowo, co znacząco usprawni podróż.

Prawdziwą nowością jest jednak wejście na tę trasę narodowego przewoźnika. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło złożenie wniosków o dwie pary pociągów dalekobieżnych PKP Intercity.

Nowy szlak przez Ostrołękę i Wielbark

Zaskoczeniem dla pasażerów może być trasa zaplanowanych pociągów. W pierwszym etapie składy PKP Intercity dowiozą podróżnych do Białegostoku oraz Olsztyna. Planowany przebieg trasy to strategiczne połączenie dla regionu:

Białystok – Łapy – Łomża (gdzie nastąpi zmiana kierunku jazdy),

Łomża – Śniadowo – Ostrołęka ,

Ostrołęka – Chorzele – Wielbark – Szczytno – Olsztyn Główny.

Oznacza to reaktywację ruchu pasażerskiego nie tylko w Łomży, ale także na zaniedbanych dotąd odcinkach Śniadowo – Ostrołęka oraz Ostrołęka – Szczytno. Połączenia mają być obsługiwane taborem spalinowym (jednostki DM90).

Warszawa dopiero w 2027 roku

Dlaczego pociągi nie pojadą od razu do stolicy? Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wyjaśnia, że bezpośrednie składy relacji Warszawa – Łomża ruszą dopiero w marcu 2027 roku. Przesunięcie terminu wynika z trwających prac modernizacyjnych między Ostrołęką a Tłuszczem oraz oczekiwania na nowe pociągi hybrydowe z Newagu.

Do tego czasu podróżni udający się do Warszawy będą musieli korzystać z przesiadek: w Łapach na pociągi PKP IC lub w Ostrołęce na składy Kolei Mazowieckich.

Reaktywacja tych linii to nie tylko ułatwienie dla mieszkańców, ale i kwestia bezpieczeństwa. Tematyka ta będzie szeroko omawiana 12 lutego 2026 r. podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego w Warszawie. Eksperci przeanalizują zdolność szlaków komunikacyjnych (takich jak te przebiegające przez Ostrołękę i Łomżę) do transportu wojskowego oraz logistyki w sytuacjach kryzysowych.