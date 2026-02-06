eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Pociągi wracają do Łomży i Ostrołęki. Na Warszawę jeszcze poczekamy

REKLAMA
zdjecie 1184
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
zdjecie 1184
Posłuchaj

Czerwiec 2026 roku zapowiada się jako przełomowy moment dla lokalnej kolei. Po wieloletniej przerwie na linię nr 49 wrócą składy pasażerskie. Choć pierwotnie zapowiadano bezpośrednie połączenie ze stolicą, pierwsze pociągi PKP Intercity połączą Białystok z Olsztynem, czyniąc z Ostrołęki kluczowy punkt na nowej mapie połączeń dalekobieżnych.

Czerwiec pod znakiem zmian

Modernizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża dobiega końca. Już w czerwcu br. samorząd województwa planuje uruchomienie czterech par pociągów z Białegostoku, które dzięki nowej łącznicy ominą stację Śniadowo, co znacząco usprawni podróż.

Prawdziwą nowością jest jednak wejście na tę trasę narodowego przewoźnika. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło złożenie wniosków o dwie pary pociągów dalekobieżnych PKP Intercity.

Nowy szlak przez Ostrołękę i Wielbark

Zaskoczeniem dla pasażerów może być trasa zaplanowanych pociągów. W pierwszym etapie składy PKP Intercity dowiozą podróżnych do Białegostoku oraz Olsztyna. Planowany przebieg trasy to strategiczne połączenie dla regionu:

  • Białystok – Łapy – Łomża (gdzie nastąpi zmiana kierunku jazdy),

  • Łomża – Śniadowo – Ostrołęka,

  • Ostrołęka – Chorzele – Wielbark – Szczytno – Olsztyn Główny.

Oznacza to reaktywację ruchu pasażerskiego nie tylko w Łomży, ale także na zaniedbanych dotąd odcinkach Śniadowo – Ostrołęka oraz Ostrołęka – Szczytno. Połączenia mają być obsługiwane taborem spalinowym (jednostki DM90).

Warszawa dopiero w 2027 roku

Dlaczego pociągi nie pojadą od razu do stolicy? Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wyjaśnia, że bezpośrednie składy relacji Warszawa – Łomża ruszą dopiero w marcu 2027 roku. Przesunięcie terminu wynika z trwających prac modernizacyjnych między Ostrołęką a Tłuszczem oraz oczekiwania na nowe pociągi hybrydowe z Newagu.

Do tego czasu podróżni udający się do Warszawy będą musieli korzystać z przesiadek: w Łapach na pociągi PKP IC lub w Ostrołęce na składy Kolei Mazowieckich.

Reaktywacja tych linii to nie tylko ułatwienie dla mieszkańców, ale i kwestia bezpieczeństwa. Tematyka ta będzie szeroko omawiana 12 lutego 2026 r. podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego w Warszawie. Eksperci przeanalizują zdolność szlaków komunikacyjnych (takich jak te przebiegające przez Ostrołękę i Łomżę) do transportu wojskowego oraz logistyki w sytuacjach kryzysowych.

Więcej o: modernizacja kolei, PKP Intercity, reaktywacja linii, Ostrołęka, transport strategiczny

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~tępiciel lemingów, 13:00 06-02-2026,   74%
Robimy Nie Gadamy budują Port Polska do Warszawy w PowerPoint.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~POZDRAWIAM, 16:26 06-02-2026,   58%
@~tępiciel lemingów yuski zrobili juzzzzzzzzzzzzzzzzzzz WIEKLA KRZYWDE  ---POLSCE POLAKOM KURPIOM  I KATOLIKOM -----------  PRZY WSPOLUDZIALE MEDIOW OSTROLECKICH   i komuchow  -------------- dranie  co oni robia co  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~CPK, 16:27 06-02-2026,   0%
@~tępiciel lemingów CPK
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~cd do mninusika, 16:42 06-02-2026,   40%
@~CPK jakas gnida yuska mninusiki klepie klepnij se w poniem baniak draniu  ---------po lamany klikaj tym usr paluchem  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Mykoła ze Lwowa, 14:09 06-02-2026,   12%

Priorytetem powinny być darmowe generatory prądowe, czołgi, haubice, rosyjskie MiG-i, kolejne miliony na Ukrainę, a nie linie kolejowe do Łomży czy Białegostoku!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~do Mykoly z chutora wołyń, 14:28 06-02-2026,   28%
Mykola, tak ale... A masz pieniądze na te zachcianki. Jeśli nie to poprosimy o cały obwód lwowski bez ludności tamtejszej do Polski. To rekompensata za włożone miliardy złotych w ratowaniu tego czego już nie ma. My się lublu , ale rozliczamy się jak jewry.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Mykoła ze Lwowa, 15:34 06-02-2026,   15%
@~do Mykoly z chutora wołyń
Aj, waj, wy Poljaki, to ino pieniądze... pieniądze... My walczymy za cału Jewropu, to potrzebujemy mieć cieplutko, i godne życie, dlatego potrzebujemy waszych pieniedzy  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Rafik, 15:59 06-02-2026,   100%
Warszawa najpilniejsze i gdzie bo cisza pociagi relacji Białystok- Gdynia przez Ostrołęke??? Co nie bedzie ?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~KOM usuna i pozbawia, 16:44 06-02-2026,   100%
widac redak e-eeeeee broni POLSKI  tak krzywda   wasz  obchodzi  ---------------------  planeta plonie razem z peletem i  POLSKIM WEGIEK          WIELKA KRZYWDFA TRWA  -dostepu do info yusaka  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~aaaaaaaa, 17:10 06-02-2026,   75%
Warto dodać, że będą to stare, używane szynobusy kupione niedawno od Holendrów.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Kris, 18:22 06-02-2026,   -
@~aaaaaaaa Trzydziestoletnie klimatyzowane trzy członowe pociągi a nie szynobusy , polecam wpisać na YT dm90 i zobaczyć wnętrze że nie wspomnę że intercity nie zatrzymuje się na każdym przystanku  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×