Są przeciwko aborcji. Publicznie odmawiali różaniec. "Kara śmierci dla niewinnych" [ZDJĘCIA]

W niedzielę 12 kwietnia w Ostrołęce po raz kolejny odbył się publiczny różaniec przeciwko aborcji. "Aborcja - kara śmierci dla niewinnych" - z takim transparentem grupa osób stanęła przed dworcem autobusowym.

Publiczny różaniec o zatrzymanie aborcji nie po raz pierwszy odbywa się w Ostrołęce i zawsze wygląda podobnie. W reprezentacyjnym miejscu miasta, w tym przypadku - przed dworcem autobusowym - zbierają się ludzie z nagłośnieniem i plakatami, na których są zdjęcia dzieci po aborcji.

Zgromadzeni odmawiają różaniec, najczęściej korzystając ze specjalnie przygotowanych rozważań.

- Publiczny Różaniec o zatrzymanie aborcji to wołanie do Matki Bożej, aby pomogła zatrzymać w Polsce aborcyjną rzeź. Modlitwa łączy ludzi, którzy nie zgadzają się na zabijanie dzieci w polskich szpitalach - czytamy na stronie "Ratuj Życie", która umieszczona jest także na plakacie, jaki mieli ze sobą zgromadzeni w Ostrołęce.