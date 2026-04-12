Są przeciwko aborcji. Publicznie odmawiali różaniec. "Kara śmierci dla niewinnych" [ZDJĘCIA]

W niedzielę 12 kwietnia w Ostrołęce po raz kolejny odbył się publiczny różaniec przeciwko aborcji. "Aborcja - kara śmierci dla niewinnych" - z takim transparentem grupa osób stanęła przed dworcem autobusowym.
Publiczny różaniec o zatrzymanie aborcji nie po raz pierwszy odbywa się w Ostrołęce i zawsze wygląda podobnie. W reprezentacyjnym miejscu miasta, w tym przypadku - przed dworcem autobusowym - zbierają się ludzie z nagłośnieniem i plakatami, na których są zdjęcia dzieci po aborcji.
Zgromadzeni odmawiają różaniec, najczęściej korzystając ze specjalnie przygotowanych rozważań.
- Publiczny Różaniec o zatrzymanie aborcji to wołanie do Matki Bożej, aby pomogła zatrzymać w Polsce aborcyjną rzeź. Modlitwa łączy ludzi, którzy nie zgadzają się na zabijanie dzieci w polskich szpitalach - czytamy na stronie "Ratuj Życie", która umieszczona jest także na plakacie, jaki mieli ze sobą zgromadzeni w Ostrołęce.
~the bill, 14:26 12-04-2026, 65%
Jak ktoś ma problem z aborcją to niech jej nie robi i da normalnym ludziom wybor. Ja bym wolał mieć możliwośc usunięcia uszkodzonego płodu niż całe życie się męczyć.
~Ciotka Teodozja, 17:11 12-04-2026, 100%
@~the bill
Nie kracz... Nie kracz, the bilu, bo gdyby wdrożyć w życie twoje bredzenia, to mógłbyś się nie narodzić, bo ewidentnie widać, że urodziłeś się z uszkodzonym mózgiem!...
~Mars, 14:30 12-04-2026, 65%
Na palcach u jednej ręki można policzyć tych obrońców stara babcia i pewnie jakaś stara panną 😂😂😂
~..., 14:53 12-04-2026, 50%
@~Mars
Przynajmniej robią to z przekonania a nie jak KODdomici czy czarne macice z piorunami..za kase? Za dniówkę? ...widziałem nagrania .
~XD, 15:16 12-04-2026, 43%
@~...
Za darmo tego nie robią.
~Kotowski, 15:50 12-04-2026, 50%
Ty masz zryty łeb propagandą. Cała ta sekta jest na utrzymaniu Polaków nawet tych, którzy nie chcą miec z Wami nic wspólnego. Czemu PiS jak rządził nie zrobił referendum? Ponieważ obnazylby, że takich fanatyków jest mały procent.
~AB, 15:00 12-04-2026, 43%
Naprzeciwko kościoła, w niedzielę, w czasie kiedy pełno rodziców z dziećmi do chrztu. Plakat , który widzą dzieci na pewno chroni ich przed dostępem złych treści
~starszak1, 15:06 12-04-2026, 58%
@~AB
pełna zgoda. smutny to przykład, kiedy "walka w imię dobra" szkodę temu dobru wyrządza.
~Pytam, 15:04 12-04-2026, 40%
A czemu oni mają rozmazane twarze?!?!
~starszak1, 15:09 12-04-2026, 34%
@~Pytam
Bo się wstydzą. Może robią to za pieniądz, a może ktoś ich podpuścił... a może trzeba im, tak jak podejrzanym o przestępstwo twarze zamazać? A może wszystko to razem... w kazdym razie, nie to ilustracja przysłowia: "prawdziwa cnota krytyk sie nie boi".
~Onufry, 16:13 12-04-2026, 20%
To jacys sadysci. Napawaja sie widokiem poszadkowanych płodów. Gęby pelne frazesow. Nie walczy sie z tym akcjami ale dyskrecjonalnymi rozmowami i przekonywaniem.
~HELENA, 17:00 12-04-2026, 0%
Panie Prezydencie dlaczego nikt na tak obrzydliwy przejaw najwyższego fanatyzmu nie reaguje? Dlaczego ci fanatycy z poparciem kościoła nie ponoszą żadnej kary. Gdzie są służby Policja, prokuratura. Wszyscy się boją? Jak daleko nam do cywilizacji. Aborcja to tylko decyzja Kobiety. Nikt nie ma żadnego prawa wpływać na jej decyzję. PRECZ Z FATYZMEM !!!!
~Ciotka Teodozja, 17:24 12-04-2026, 100%
@~HELENA
Cyt. "Aborcja to tylko decyzja Kobiety", czyli mężczyzna, zdaniem niejakiej Heleny, to ni mniej, ni więcej, tylko rodzaj buhaja rozpłodowego, dawcy nasienia, potrzebnego WYŁĄCZNIE do zapłodnienia kobiety - na tym jego rola wychowaczo-rodzicielska się kończy, bo o tym, czy dziecko ma się urodzić, czy nie, jak bredzi niejaka Helena, już mężczyzna-zapładniacz nie ma prawa decydować, ani zabierać głosu - bo według niej, to tylko suwerenna, jednoosobowa decyzja kobiety!
Że też takie poronione płody, jak niejaka Helena, się ulęgły!
~Gosc, 17:09 12-04-2026, 50%
Ci co tak krytykują niech pojadą do Kłodzka
Zapoznają się z zoo-pedofilia
Wam by to odpowiadalo
