Samorząd Mazowsza poszukuje producentów środków ochrony osobistej

Samorząd Mazowsza zaprasza do składania ofert producentów materiałów, środków i wyrobów medycznych. Właśnie ruszył nabór na zakup blisko 14 mln sztuk środków ochrony osobistej, 2,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 2,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Nabór trwa do 20 stycznia br.

Dzięki uruchomionemu projektowi unijnemu do 75 placówek medycznych z Mazowsza od początku pandemii trafiają niezbędne urządzenia, wyposażenie i środki ochrony osobistej. To obecnie największy realizowany na Mazowszu projekt unijny. Jego wartość to aż 360 mln zł. W ramach tego wsparcia, władze regionu ogłosiły kolejny nabór na zakup środków ochrony osobistej. – Musimy zapewnić ochronę tym, którzy codziennie walczą o życie i zdrowie pacjentów. Kombinezony, gogle, fartuchy, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji to dziś najbardziej potrzebne środki ochrony osobistej w szpitalach i placówkach medycznych. Zachęcam przedsiębiorców do składania ofert – zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach realizowanego projektu do placówek medycznych na Mazowszu do tej pory trafiło już 1520 sztuk aparatury medycznej, 39,5 tys. sztuk wyposażenia, 16,3 mln sztuk środków ochrony osobistej i ponad 275 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Aby kontynuować zakupy, samorząd województwa zachęca przedsiębiorców do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej. Nabór na zakup blisko 14 mln środków ochrony trwa do 20 stycznia br.

Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza do składania ofert przedsiębiorstwa produkujące środki ochrony indywidualnej, w tym w szczególności:

półmaski filtrujące FFP2 – 200 tys. sztuk; półmaski filtrujące FFP3 – 130 tys. sztuk; maseczki chirurgiczne jednorazowe (medyczne) – 350 tys. sztuk; gogle ochronne – 500 sztuk; przyłbice – 2000 sztuk; fartuchy barierowe – 105 tys. sztuk; fartuchy chirurgiczne – 80 tys. sztuk; kombinezony ochronne – 120 tys. sztuk; ochraniacze na buty – 100 tys. sztuk; płyn do dezynfekcji rąk – 500 sztuk po 5 litrów; płyn do dezynfekcji powierzchni – 500 sztuk po 5 litrów; rękawice ochronne z przedłużonym mankietem – 1,3 mln sztuk; rękawice nitrylowe – 11,5 mln sztuk.

Oferty należy składać na adres e mail: covid19_oferty@mazovia.pl.