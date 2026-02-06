Skok na buty w Ostrołęce. Złodzieje wpadli szybciej, niż zdążyli je rozpakować

REKLAMA

To była krótka, ale intensywna "kariera" dwóch młodych złodziei z Ostrołęki. 19- i 20-latek liczyli na łatwy łup w postaci kartonu pełnego markowych butów. Przeliczyli się jednak z szybkością reakcji ostrołęckich policjantów z Wydziału Patrolowego.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 lutego. Scenariusz przypominał sceny z filmu sensacyjnego, choć wykonanie było wyjątkowo niezdarne. Najpierw do sklepu weszło dwóch młodych mężczyzn, by po chwili go opuścić. Jednak po krótkim czasie jeden z nich wrócił, chwycił duży karton zawierający 12 par markowego obuwia o wartości blisko 3000 złotych i rzucił się do ucieczki.

Obława zakończona sukcesem w 20 minut

Pracownicy sklepu natychmiast zaalarmowali dyżurnego ostrołęckiej komendy. Reakcja była błyskawiczna – w rejon zdarzenia skierowano patrole, które zaczęły przeszukiwać okoliczne ulice, osiedla i klatki schodowe.

Szybko podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt. Już po około 20 minutach od zgłoszenia, policjanci z Wydziału Patrolowego zatrzymali dwóch mężczyzn – informuje Komenda Miejska Policji w Ostrołęce.

Zatrzymani to mieszkańcy Ostrołęki w wieku 19 i 20 lat. Co najważniejsze, mundurowi odzyskali skradziony towar w całości, który już wrócił na półki sklepowe.

Przyznali się do winy

Młodzi ostrołęczanie zostali przewiezieni do aresztu. Zebrany materiał dowodowy był na tyle mocny, że obaj usłyszeli już zarzuty kradzieży, do których się przyznali. Właściciel sklepu podziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm i ekspresowe działanie.

Policja przypomina: przykład tej kradzieży pokazuje, że czas zgłoszenia ma kluczowe znaczenie. Dzięki temu, że informacja wpłynęła do dyżurnego natychmiast, sprawcy nie zdążyli nawet ukryć łupu.