Śmierć w święta. Open FM: Zginął Bipolar, młody muzyk z Ostrołęki

W tragicznym wypadku, do którego doszło 25 grudnia przy ulicy Witosa, zginął młody muzyk z Ostrołęki - Bipolar. Informację podano na platformie Open FM.

Informację o śmierci Bipolara podał m.in. producent Antropolita. - Polskie podziemie soundcloud straciło jedną z bardziej rozwijających się person - dodał z kolei muzyk FlyHighRomero.

Muzyka i wszystko co robił z nią związane była dla Przemka bardzo ważna, dlatego błagam was udostępnijncie jego piosenki, chociaż przesłuchajcie każdą z osobna. Zróbmy mu taki prezyent w te najgrosze święta. Uważajcie na siebie wszyscy, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I zapamiętajcie go do końca życia, bo zasługuje na to