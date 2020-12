Wypadek pod Ostrołęką. Jedna osoba trafiła do szpitala [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Dziś nad ranem kilkanaście kilometrów od Ostrołęki, w miejscowości Borawe doszło do wypadku, w którym poszkodowana została jedna osoba. Z obrażeniami ciała została ona przewieziona do szpitala.



Do wypadku doszło kilka minut przed godziną 7:00 na lokalnej drodze z Ostrołęki do Goworowa. W miejscowości Borawe kierująca oplem 29-letnia kobieta straciła panowanie nad autem, zjechała na pobocze i wpadła do przydrożnego rowu.





Przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Kierująca oplem doznała obrażeń i została zabrana do szpitala.



- informuje podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.W akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia interweniowały m.in. dwie jednostki strażackie z Ostrołęki i Borawego, zespół ratownictwa medycznego i policja.