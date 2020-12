Tragiczny w skutkach wypadek w Ostrołęce. Nie żyje 22-latek potrącony na przejściu dla pieszych [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Dziś w nocy na ulicy Witosa w Ostrołęce doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Nie żyje młody mężczyzna potrącony na oznakowanym przejściu dla pieszych. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.



Według policyjnych ustaleń, do wypadku doszło przed północą w nocy z piątku na sobotę na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ulicy Witosa. Pod kołami nieznanego pojazdu śmierć 22-letni mężczyzna przechodzący przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy potrąconej osobie. W wyniku odniesionych obrażeń potrącony pieszy zginał na miejscu. To młody mieszkaniec Ostrołęki.





Po wypadku, działania policjantów z Ostrołęki przebiegały dwutorowo. funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności na miejscu wypadku, zbierali ślady, wykonywali oględziny miejsca zdarzenia szkic oraz zdjęcia. W tym samym czasie policjanci wydziału kryminalnego rozpoczęli poszukiwania podejrzanego o spowodowanie wypadku. Funkcjonariusze badali każdy szczegół i weryfikowali każdy napływający sygnał. Ich działania pozwoliły na ustalenie marki pojazdu, który brał udział w wypadku. Policjanci odnaleźli samochód, który został ukryty w lesie.



- informuje podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.Dziś rano zatrzymano 44-letniego mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie wypadku. To również mieszkaniec Ostrołęki. Ukrywał się on na jednej z budów. Został przewieziony do ostrołęckiej komendy i osadzony w policyjnym areszcie.Dalsze czynności pod nadzorem prokuratury prowadzą policjanci z ostrołęckiego wydziału dochodzeniowo śledczego. Trwa ustalanie przebiegu zdarzenia.Ostrołęka,wypadek,śmiertelny wypadek,potrącenie