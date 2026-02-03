Śmiertelny wypadek, trzy osoby nie żyją. Nowe fakty. Szokujące ustalenia śledczych

REKLAMA

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło 2 lutego na prostym odcinku drogi pomiędzy Szelkowem a Makowem Mazowieckim. Jak ustaliła prokuratura, kierowca ciężarówki zostawił zepsuty pojazd przy drodze i poszedł do domu. Naczepa nie była prawidłowo oznaczona.

Do wypadku z udziałem ciągnika siodłowego z naczepą oraz samochodu marki Opel doszło 2 lutego o godzinie 6:25 w miejscowości Chyliny, gmina Szelków, na drodze powiatowej. Na skutek wypadku śmierć na miejscu zdarzenia poniosły trzy osoby. Byli to pasażerowie samochodu Opel - kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz mężczyzna w wieku 49 lat, mieszkańcy powiatu makowskiego.

Samochód marki Opel realizował przewóz medyczny osób do szpitala w Makowie Mazowieckim. Bus był przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, a pacjenci jechali na dializy.

Naczepa pozostawiona na drodze. Nie była prawidłowo oznaczona

Wstępnie ustalono, że na prostym odcinku drogi samochód Opel uderzył w lewą tylną część naczepy samochodu ciężarowego. Ciężarówka była zaparkowana częściowo na utwardzonym prawym poboczu, a częściowo na prawym pasie jezdni.

Następnie Opel odbił się od naczepy, zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo.

Kierowca zespołu pojazdów nie był obecny w chwili zdarzenia. "Około godziny 4:00 z uwagi na awarię pojazdu pozostawił go na drodze i udał się do domu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stojąca na drodze naczepa nie była prawidłowo oznaczona trójkątem ostrzegawczym" - przekazała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

W chwili wykonywania czynności na miejscu zdarzenia kierowcy obydwu pojazdów byli trzeźwi. Kierowca samochodu Opel z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. "Na chwilę obecną nie są znane rokowania co do jego stanu zdrowia" - dodała rzecznik prokuratury.

Trwa gromadzenie materiału dowodowego. "W dniu 4 lutego 2026 roku zostaną przeprowadzone sekcje zwłok ofiar wypadku. Badania sekcyjne pozwolą na ustalenie przyczyny zgonów" - poinformowała prokurator Łukasiewicz.