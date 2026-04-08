Powiat ostrołecki,

Sobotnie warsztaty w bibliotece w Czerwinie. Ruszają zapisy dla dzieci!

GBP w Czerwinie
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie przygotowała ciekawą propozycję dla najmłodszych mieszkańców gminy. W dwie najbliższe soboty kwietnia odbędą się tam kreatywne warsztaty pod hasłem „Z książką w tle”. To świetna okazja, żeby dzieci spędziły czas aktywnie, twórczo i w dobrym towarzystwie.

Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Organizatorzy zaplanowali dwa spotkania, które odbędą się w godzinach porannych, więc to idealny sposób na dobre rozpoczęcie weekendu.

Kiedy można wpaść na warsztaty?

Spotkania zaplanowano w terminach:

  • 11 kwietnia w godzinach 9:00 - 11:00
  • 18 kwietnia w godzinach 9:00 - 11:00

Warto się pospieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Jeśli chcecie, aby Wasze pociechy wzięły udział w zabawie, należy je wcześniej zapisać. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem: (29) 761-45-92, w godzinach od 8:00 do 16:00.

To fajna inicjatywa, która pokazuje, że w bibliotece można robić znacznie więcej niż tylko wypożyczać książki.

