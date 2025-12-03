eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Sukces świątecznego kiermaszu "Motylków"! Wyjątkowy dzień, wyjątkowa akcja [ZDJĘCIA, WIDEO]

REKLAMA
zdjecie 1014
REKLAMA
Posłuchaj

W środę, 3 grudnia 2025 roku, w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych WTZ "Motylki'" przy ul. Mazowieckiej 2, odbył się długo wyczekiwany kiermasz bożonarodzeniowy. Wydarzenie, które trwało od godziny 12:00 do 14:30, przyciągnęło rzesze mieszkańców, pragnących wesprzeć podopiecznych placówki.

Data kiermaszu nie była przypadkowa. 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, co dodatkowo nadało wydarzeniu uroczystej i ważnej oprawy, podkreślając rolę i twórczy potencjał osób z niepełnosprawnościami w lokalnej społeczności.

Frekwencja dopisła, rzeczy rozeszły się jak ciepłe bułeczki!

Frekwencja przerosła oczekiwania! Goście chętnie nabywali wyjątkowe przedmioty, będące owocem pracy podopiecznych "Motylków". Wśród dostępnych artykułów królowały piękne stroiki bożonarodzeniowe oraz ręcznie robione kartki świąteczne, a także wiele innych ciekawych rzeczy.

Najważniejsza jest jednak szczytna idea, jaka stoi za kiermaszem. Całkowity dochód ze sprzedaży prac przeznaczony zostanie na wspólne potrzeby uczestników warsztatów. Środki te umożliwią organizację wspólnych wycieczek, integracyjnych spotkań, a także sfinansują specjalistyczne materiały do wspólnych zajęć. Dzięki hojności kupujących, "Motylki" będą mogły cieszyć się większą liczbą wspólnych, rozwijających aktywności.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz uczestnicy WTZ "Motylki" składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli tegoroczną inicjatywę.

Materiał filmowy 1 :
Więcej o: kiermasz bożonarodzeniowy, Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, rękodzieło, wsparcie społeczne, integracja
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×