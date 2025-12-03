Sukces świątecznego kiermaszu "Motylków"! Wyjątkowy dzień, wyjątkowa akcja [ZDJĘCIA, WIDEO]

REKLAMA

W środę, 3 grudnia 2025 roku, w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych WTZ "Motylki'" przy ul. Mazowieckiej 2, odbył się długo wyczekiwany kiermasz bożonarodzeniowy. Wydarzenie, które trwało od godziny 12:00 do 14:30, przyciągnęło rzesze mieszkańców, pragnących wesprzeć podopiecznych placówki.

Data kiermaszu nie była przypadkowa. 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, co dodatkowo nadało wydarzeniu uroczystej i ważnej oprawy, podkreślając rolę i twórczy potencjał osób z niepełnosprawnościami w lokalnej społeczności.

Frekwencja dopisła, rzeczy rozeszły się jak ciepłe bułeczki!

Frekwencja przerosła oczekiwania! Goście chętnie nabywali wyjątkowe przedmioty, będące owocem pracy podopiecznych "Motylków". Wśród dostępnych artykułów królowały piękne stroiki bożonarodzeniowe oraz ręcznie robione kartki świąteczne, a także wiele innych ciekawych rzeczy.

Najważniejsza jest jednak szczytna idea, jaka stoi za kiermaszem. Całkowity dochód ze sprzedaży prac przeznaczony zostanie na wspólne potrzeby uczestników warsztatów. Środki te umożliwią organizację wspólnych wycieczek, integracyjnych spotkań, a także sfinansują specjalistyczne materiały do wspólnych zajęć. Dzięki hojności kupujących, "Motylki" będą mogły cieszyć się większą liczbą wspólnych, rozwijających aktywności.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz uczestnicy WTZ "Motylki" składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli tegoroczną inicjatywę.