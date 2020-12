Świąteczny klimat w Ostrołęce. Zajrzyjcie na deptak i na Plac Bema [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Ostrołęka jest już gotowa na święta Bożego Narodzenia. Ozdoby świąteczne zostały zainstalowane między innymi na Placu Bema w Ostrołęce i od początku zyskują dużą popularność. Nie brakuje osób, które przychodzą zrobić sobie zdjęcia.

Wczoraj rozpoczęła się instalacja świątecznych ozdób przy Placu Bema. Przystrajany był również deptak - czyli ulica Głowackiego. W poprzednich latach w kwestii iluminacji świątecznych w mieście działo się niewiele. Dominowały utarte schematy, ale w tym roku czeka na ostrołęczan miła niespodzianka.

Wystarczy przyjść na Plac Bema, gdzie przywitają nas dwa duże niedźwiedzie oraz bombka, do której można wejść i zrobić sobie zdjęcie. Ładnie udekorowane są też duże choinki, jak również budynek ratusza.

ZOBACZ WIĘCEJ: Ostrołęka goni Kadzidło świątecznym nastrojem. Zainstalowano kolejne ozdoby [ZDJĘCIA]

Przed ratuszem pojawiliśmy się we wtorkowy wieczór, gdzie większośc ozdób była już dostępna dla mieszkańców. Nie brakowało chętnych do pamiątkowych zdjęć, co pokazuje, że postawienie na nowe ozdoby świąteczne mieszkańcy ocenili pozytywnie.

Jeżeli chcecie poczuć świąteczny klimat - zachęcamy do spacerów ul. Głowackiego, do Placu Bema. Na zachętę zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć z dzisiejszego wieczoru.