Szpital w Ostrołęce w elitarnym gronie. Takich miejsc na Mazowszu jest niewiele

REKLAMA

REKLAMA

Ostrołęka jest jedną z ośmiu mazowieckich miejscowości, w których wykonywane są zabiegi z użyciem robotów medycznych. To niezwykle nowoczesna technologia.

Światowy Dzień Zdrowia to święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 r. w dniu 7 kwietnia – w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego celem jest zwrócenie uwagi na najbardziej istotne problemy w obszarze zdrowia publicznego na świecie.

W 2026 r. obchody odbyły się pod hasłem – „Razem dla zdrowia. Wspierajmy naukę”. Tegoroczna kampania podkreślała zarówno osiągnięcia naukowe w ochronie zdrowia, jak i wielostronną współpracę niezbędną do przełożenia dowodów naukowych na działanie.

Liczba szpitali w Polsce wykonujących zabiegi w asyście robotów chirurgicznych (da Vinci, Versius, Hugo) na przestrzeni lat 2010–2024 wzrosła. W latach 2010-2015 takie zabiegi wykonywał tylko 1 szpital w Polsce, następnie od roku 2016 r. ich liczba sukcesywnie rosła, i w 2022 r. było już ich 40, a w 2024 r. – 77.

W 2024 r. 67% zabiegów chirurgii robotowej wykonano w urologii, 13% dotyczyło gastroenterologii, 12% – ginekologii, 4% – chirurgii, 2% – kardiochirurgii, a najmniej dotyczyło zabiegów chirurgii głowy i szyi oraz torakochirurgii po 1%.

W pierwszym półroczu 2025 r. najwięcej szpitali wykonujących zabiegi w asyście robota było w województwie mazowieckim – 17, następnie śląskim – 10. W kujawsko-pomorskim było 8 takich szpitali, w lubelskim i małopolskim po 7, w pomorskim i wielkopolskim po 6, w dolnośląskim 5, w zachodniopomorskim – 4, w lubuskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim po 3, w opolskim, podlaskim i świętokrzyskim po 2, a w województwie podkarpackim – 1.

Liczba zabiegów z użyciem robota wzrasta, w Polsce w 2024 r. wykonano takich zabiegów ogółem 17100 (w 2023 r. było to 10110), w mazowieckim w 2024 r. – 4219 (w 2023 r. było to 2866). Podsumowując, w województwie mazowieckim w 2024 r. w stosunku do 2023 r. liczba zabiegów wykonanych w asyście robota wzrosła o 47%.

Co ważne, oprócz Warszawy robotami chirurgicznymi dysponowały placówki w: Grodzisku Mazowieckim, Ostrołęce, Otwocku, Piasecznie, Radomiu, Siedlcach i Wieliszewie.

W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców liczba zabiegów robotowych w Polsce w 2024 r. wyniosła 46 (w 2023 r. było to 27), w mazowieckim w 2024 r. – 77 (w 2023 r. było to 52).

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie