Tak może wyglądać most na rzece Narew w Teodorowie [WIZUALIZACJA]

Wiemy już, jak może wyglądać most na rzece Narew, którego powstanie planowane jest w Teodorowie. To wielka inwestycja Powiatu Ostrołęckiego, jaka ma być zrealizowana ze wsparciem z rządowego programu.

Formalne przygotowania do budowy mostu w Teodorowie ruszyły dwa lata temu. To właśnie w tej miejscowości ma powstać trzeci most na rzece Narew w naszym regionie, ma on połączyć DK-61 z drogą powiatową nr 2539 w Łęgu Przedmiejskim.

Cała inwestycja ma kosztować około 61 milionów złotych - do tego dochodzi jeszcze budowa nowych dróg powiatowych. Budowa ma ruszyć w 2022 roku, a zakończyć się w roku 2023 i będzie możliwa dzięki wsparciu z rządowego programu "Mosty dla regionów".

- Chcąc się rozwijać, musimy szerokim łukiem omijać Ostrołękę – mówił w 2019 roku podczas konferencji prasowej starosta ostrołęcki, Stanisław Kubeł, uzasadniając lokalizację mostu poza granicami miasta –Ostrołęka jest zatkana, układ komunikacyjny jaki jest w mieście pamięta czasy bitwy pod Ostrołęką. Jest dokładnie taki sam, jaki był mniej więcej w 1831 roku.

Zobacz konferencję, na której ogłoszono start przygotowań do budowy mostu w Teodorowie:

Później podpisano umowę na dokumentację projektową wartą blisko 1,4 mln zł. Następnie odbyło się wiele spotkań dotyczących koncepcji projektowej.

Ostatnio zarząd Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprosił do udziału w drugich konsultacjach społecznych po wydaniu decyzji środowiskowej odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy mostu. Więcej tutaj.

Tymczasem, dotarliśmy do wizualizacji, które pokazują, jak może wyglądać most na rzece Narew w Teodorowie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to inwestycja, którą Powiat Ostrołęcki zapisze się w historii regionu na długie lata.