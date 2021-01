Terytorialsi kończą rok bogatsi o nowe doświadczenia

REKLAMA

Rok 2020 dla terytorialsów był pierwszym tak poważnym egzaminem z realizacji misji WOT jaką jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. Zdali go wzorowo, a w 2021 rok wchodzą bogatsi o nowe doświadczenia i zdobyte kompetencje.

Mijający rok dla żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ, był nie tylko rokiem zmian, wyzwań i nowych doświadczeń, ale także rokiem intensywnego zdobywania społecznego zaufania podczas walki z pandemią koronawirusa.

Jedną z najistotniejszych zmian w 2020 roku jakie zaszły u mazowieckich terytorialsów to zmiany kadrowe w dowództwie brygady. Od maja stanowisko Dowódcy 5MBOT objął płk Mieczysław Gurgielewicz, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy Dowódcy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nastąpiła również zmiana na stanowisku zastępcy Dowódcy 5MBOT, którą od października piastuje dotychczasowy dowódca 53 batalionu lekkiej piechoty z Siedlec, ppłk Dariusz Kozłowski. Nowi dowódcy objęli również obowiązki w batalionach w Zegrzu – ppłk Kamil Turolski, oraz w Komorowie, gdzie od listopada pododdziałem dowodzi ppłk. Waldemar Kowalski.

6 powołań nowych ochotników

Rok 2020 rozpoczęliśmy projektem Ferie w WOT, było to pierwsze powołanie do służby w szeregach 5 Mazowieckiej Brygady OT. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem w szczególności wśród młodych ludzi i nauczycieli, którzy wykorzystali czas ferii zimowych na odbycie przeszkolenia wojskowego w 5MBOT. Do końca roku było jeszcze 5 kolejnych powołań, które przyciągnęły ochotników z całego północnego Mazowsza, zarówno ludzi młodych jak i tych bardziej dojrzałych z ustabilizowaną sytuacją zawodową, ludzi różnych profesji, mężczyzn jak i kobiet.

Obecnie w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tysiące żołnierzy z czego blisko 1800 stanowią żołnierze ochotnicy. Wśród mazowieckich terytorialsów jest aż 15,5 % kobiet. Najliczniejszym batalionem jest siedlecki w którego szeregach służy blisko 440 ochotników.

Rok 2020 pod hasłem COVID

Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna jaka zapanowała w naszym kraju i sparaliżowała wiele sfer naszego życia, zdezorganizował również plany szkoleniowe mazowieckich terytorialsów. Od marca żołnierze 5 Brygady OT zostali zaangażowani do działań przeciwkryzysowych mających na celu ograniczenie transmisji koronawirusa. Model funkcjonowania brygady został zmieniony z typowo szkoleniowego na model przeciwkryzysowy. Zmieniły się nasze zadania, misja jednak pozostała ta sama, nadal jest nią obrona i wspieranie lokalnej społeczności. Wraz z nastaniem pandemii mazowieccy terytorialsi rozpoczęli realizację zadań w ramach operacji pk. Odporna Wiosna. Wszystkie podejmowane przez żołnierzy działania zaczęły skupiać się na opóźnianiu i zatrzymaniu transmisji wirusa na terenie północnego Mazowsza.

W ramach operacji Odporna Wiosna oraz późniejszej – Trwała Odporność, terytorialsi wspierają służbę zdrowia, współpracują z samorządami i instytucjami pomocowymi, na wnioski których dostarczają tony żywności osobom najbardziej potrzebującym, ciepłe obiady bezdomnym, wspierają Policję prowadząc monitoring kwarantanny w patrolach mieszanych jak i samodzielnie podczas drugiej fali pandemii. Pobierają wymazy, opiekują się pacjentami leżącymi na oddziałach zakaźnych, dystrybuują środki ochrony indywidualnej, pomagali przy wyposażaniu Szpitali tymczasowych w Siedlcach oraz Ostrołęce, a także dzięki specjalistycznemu sprzętowi jakim dysponują zasilają w prąd szpital polowy w Warszawie. Jednym z priorytetów Odpornej Wiosny jak i Trwałej Odporności było wsparcie i opieka nad osobami starszymi z rejonu odpowiedzialności brygady. To właśnie te osoby są w grupie największego ryzyka, dlatego żołnierze z poszczególnych batalionów utrzymują kontakt z seniorami zamieszkującymi w rejonie danego pododdziału, odpowiadają na ich bieżące potrzeby, dostarczają zakupy czy lekarstwa.

Specjalistyczne szkolenia by jeszcze skuteczniej walczyć z wirusem

Zaangażowanie żołnierzy WOT do walki z pandemią spowodowało konieczność zintensyfikowania szkoleń przeciwkryzysowych, dlatego kiedy w czerwcu zostały odmrożone szkolenia rotacyjne żołnierze 5 Brygady rozpoczęli trzymiesięczny program szkoleń, w ramach którego podtrzymywano zdolności bojowe żołnierzy oraz rozwijano umiejętności z zakresu działań przeciwkryzysowych. Od lipca do września terytorialsi oprócz umiejętności strzeleckich i taktycznych szkolili się także z zakresu dekontaminacji, gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych czy z zakresu ratownictwa technicznego na wypadek podejmowania działań ratowniczych w masowych zdarzeniach komunikacyjnych. Szkolenia te organizowane były przy współpracy z Państwową Straż Pożarną. Żołnierze poszerzali również swoje umiejętności i podnosili kompetencje w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, pobierania wymazów, mieli możliwość wzięcia udziału w kursach dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych czy opieki nad pacjentem leżącym, co bezpośrednio wpłynęło na poszerzenie zakresu wsparcia udzielanego służbie zdrowia w czasie pandemii.

Żołnierska walka z pandemią to także systematyczne uzupełnianie banków krwi oraz oddawanie osocza przez ozdrowieńców. W 2020 roku nasi żołnierze oddali blisko 400 litrów krwi.

Kursy oficerskie i podoficerskie

2020 rok przyniósł również zwiększenie liczebności kadry podoficerskiej i oficerskiej. W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytrialnej, dzięki kursom SONDA i AGRYKOLA przybyło 65 żołnierzy – absolwentów kursu SONDA, są wśród nich zarówno żołnierze ochotnicy jak i żołnierze zawodowi. 5 terytorialsów służących w szeregach 5MBOT, ukończyło również kurs oficerski AGRYKOLA zdobywając tym samym pierwszy stopień oficerski. Kursanci Agrykoli szkolili się na Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Wojsk Lądowych. Kurs SONDA natomiast organizowany był przez 5 Brygadę i odbywał się w oparciu o obiekty szkoleniowe dotychczas wykorzystywane podczas szkoleń terytorialsów.

Oba kursy są dopełnieniem całej struktury szkoleniowej WOT, wpisane między funkcjonujące już szkolenia dla szeregowych.

Co przyniesie 2021 rok?

Kolejny rok to kolejne wyzwania

W 2021 roku planujemy zrealizować 6 powołań ochotników do terytorialnej służby wojskowej, naszych głównym celem będzie rozwijanie potencjału osobowego brygady oraz rozwój szkoleniowy pododdziałów - miejmy nadzieję że wreszcie pandemia się zakończy i będziemy mogli wrócić do realizacji planu szkoleniowego – podsumował Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Oborny Terytorialnej płk Mieczysław Gurgielewicz.

