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Ostrołęka,

Tradycyjne rękodzieło w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Ruszył nowy projekt dla mieszkańców [ZDJĘCIA]

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fot. Muzeum Kultury Kurpiowskiejfot. Muzeum Kultury Kurpiowskiej
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zdjecie 864
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W Muzeum Kultury Kurpiowskiej rozpoczęły się warsztaty w ramach projektu „Magia ozdób sufitowych - projekt wystawienniczo-edukacyjny”. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy uczyli się, jak własnoręcznie robić tradycyjne kierce krystaliczne ze słomy.

Zajęcia praktyczne poprowadziła znana twórczyni ludowa Elżbieta Prusaczyk. Pod jej kierunkiem każda z obecnych osób mogła poznać dawną technikę tworzenia tych ozdób i samodzielnie przygotować własny egzemplarz.

Osoby, które nie wzięły udziału w tym spotkaniu, będą miały kolejną szansę. Muzeum zapowiada, że wkrótce zorganizuje następne warsztaty w ramach tego samego cyklu. Informacje o terminach i zapisach pojawią się w najbliższym czasie.

Czym są kierce?

Kierce to tradycyjne, przestrzenne ozdoby, które dawniej wieszano pod sufitami w kurpiowskich chatach, najczęściej w centralnym miejscu izby lub nad stołem. Pełniły one funkcję dekoracyjną, ale dla dawnych mieszkańców były też symbolem szczęścia i urodzaju. Wersja krystaliczna, którą tworzono na warsztatach, powstaje z kawałków słomy połączonych w geometryczne bryły przypominające kryształy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Więcej o: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, warsztaty ozdób sufitowych, tradycyjne kierce krystaliczne, Elżbieta Prusaczyk, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury.
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