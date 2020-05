UJAWNIAMY: Dodatkowe wynagrodzenia ostrołęckich urzędników za ostatnie 10 lat

REKLAMA

Dodatkowo od 1 stycznia do 5 lutego 2020 roku pracownicy Urzędu Miasta otrzymali 50 797, 16 zł dodatkowych wynagrodzeń, w tym prezydnent i wiceprezydent: 5 350,00 zł.

Przechodzimy do dodatkowych wynagrodzeń wypłacanych prezydentowi lub wiceprezydentom miasta. Najniższą wartość za ostatnie 10 lat odnotowujemy w 2019 roku - to 89 869,09 zł. Z kolei najwyższa przypadła na 2014 rok - 220 780,37 zł. Da się zauważyć pewną prawidłowość: prezydenci i wiceprezydenci najwięcej dodatkowych wynagrodzeń pobierali w latach "wyborczych": 2010, 2014 i 2018 - to wtedy ostrołęczanie dokonywali wyboru władz na kolejną kadencję.

I choć początkowo nasz dziennikarz został wezwany do uargumentowania wniosku dotyczącego informacji publicznej, to jednak najwyraźniej przedstawione przez niego argumenty w końcu przekonały rządzących. Poznaliśmy kwoty dodatkowych wynagrodzeń jednorazowych w ujęciu rocznym wypłacanych pracownikom Urzędu Miasta Ostrołęki, w tym także prezydentowi i wiceprezydentom. To przełomowa publikacja.

- odpisał radnemu prezydent Kulik. Ze wspomnianego audytu dowiedzieliśmy się o części dodatkowych wynagrodzeń . Ale to wciąż nie wszystko.

Kiedy już Łukasz Kulik został prezydentem, identyczną interpelację w sprawie dodatkowych wynagrodzeń, ale już do nowego włodarza, złożył radny Jacek Łuba. Okazało się, że ujawnienie wysokości nagród, premii i dodatków jest niemożliwe. Dlaczego?

Radny się nie poddawał. Do Janusza Kotowskiego trafiła kolejna interpelacja od prezydenta Łukasza Kulika. Tym razem radny dołączył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2016 roku. Sprawa dotyczyła wówczas podobnej sytuacji, z tym, że w tym przypadku organem pytający nie był radny, lecz redaktor naczelny czasopisma. Kulik kolejny raz uzyskał odpowiedź odmowną.

Historia z próbą ujawnienia dodatkowych wynagrodzeń urzędników sięga kilku lat wstecz. W marcu 2018 Łukasz Kulik (jeszcze jako radny) zwrócił się do ówczesnego prezydenta Janusza Kotowskiego z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących wszelkich dodatkowych wynagrodzeń (premii, dodatków i innych) wypłaconych przez Urząd Miasta w trakcie kadencji. W odpowiedzi Kulik usłyszał od prezydenta Janusza Kotowskiego, że wypłatę nagród określa regulamin, a pełna jawność w tej kwestii nie jest możliwa.

~, , 11:48 01-05-2020 , 67% @~gwyf Takie zestawienie bez podziału na poszczególne grupy pracowników nic nie mówi. odpowiedz • oceń :

~Mieczyslaw , 08:45 01-05-2020 , 78% Komu K dawał te nagrody? Uzyczalem za darmo moje mieszkanie nad morzem Czy ze jeździł tam z tą lejdi (wiecie która) nie wiem ale raz był podobno nawet z żona. A mi nagrody nie dał, nawet wyrzucił z roboty odpowiedz • oceń :

~skandal , 09:09 01-05-2020 , 36% Czyli w 2019 Kleczkowski sam dostał prawie 90 tys. nagrody. !!!! ???? odpowiedz • oceń :

~Chipokrt , 09:13 01-05-2020 , 48% @~skandal Ja pier.... to tak krzyczał Kulik że taki budżet pusty zostawił poprzednik ale nagród dał tyle co kotowski w 2018. Ciekawe ile z tego trafiło do zwykłych pracowników UM odpowiedz • oceń :

~DEA , 09:14 01-05-2020 , 50% @~skandal jak sam jak z napisane,że z prezydentem na spółkę odpowiedz • oceń :

~Gość , 09:14 01-05-2020 , 65% @~skandal Gość "prezydentowie i wiceprezydentowie" nawet czytać nie umiesz, a siejesz propagandę. 90k to i tak dwa razy mniejsza kwota niż za czasów kotowskiego, i przynajmniej w tej kadencji maleje 120mln kredyt, a nie rośnie. odpowiedz • oceń :

~Hnm , 09:35 01-05-2020 , 64% @~Gość Dokładnie.. To i tak połowa.

W międzyczasie były np. wybory, widziałeś ile ludzi pracowało kilka dni, całymi dobami? Cały sztab.



Zresztą 90k to wychodzi pewnie około 1tys na pracownika rocznie.



Ogromnie zmniejszyła się pula nagród, brawo! odpowiedz • oceń :

~chipokryt , 09:36 01-05-2020 , 73% @~skandal Nagrody prezydentowi przyznaje Rada miasta a nic takiego raczej nie było bo byłoby szumnie obtrąbione. A więc 90 k zostało przyznane Kleczkowskiemu, ewentualnie - ekwiwalent za niewykorzystany urlop prezydenta :) odpowiedz • oceń :

~Hnm , 09:37 01-05-2020 , 63% @~Hnm Dobra, już doczytalam, że to dla prezydenta i wice, co nie zmienia faktu, że i tak jest połowa tego co było. odpowiedz • oceń :

~Ernest , 09:49 01-05-2020 , 70% @~skandal Wciąż nie ma się czym szczycić. Poprzednicy robili to w latach wyborczych bo nie byli pewni co dalej więc zabezpieczali się, a teraz zaczyna się od 1 roku kadencji odpowiedz • oceń :

~Big , 10:18 01-05-2020 , 34% @~Gość Kredyt maleje bo Kulik nic nie robi odpowiedz • oceń :

~Autostrada... , 09:14 01-05-2020 , 67% "Na dodatkowe wynagrodzenia jednorazowe składają się: dodatek nocny"...............W Urzędzie Miasta "taki" dodatek, chyba Monice wypłacany............. odpowiedz • oceń :

~Kamera , 09:41 01-05-2020 , 67% Kamera rozslawil miasto swoim sadowym wyrokiem to i nagrode dostal. To jest etyka Kalego ! odpowiedz • oceń :

~Maciej , 09:56 01-05-2020 , 82% Czy Płocha dostał gigantczna nagroda w ramach rekompensaty bo odprawa nie przysługuje wiceprezydentom? Tak czytałem w wywiadzzie Kotka. Napiszcie jak było. Chcemy wiedzieć odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:51 01-05-2020 , 25% @~werwer Teraz nie dostaje wiceprezydent i sekretarz, bo niewiele robią. odpowiedz • oceń :

~Ja , 09:56 01-05-2020 , 73% Haha za 27 milionów zlotych mozna było wybudować most:) ale po co? Albo wyremontowac kilka ulic? Ale po co ? odpowiedz • oceń :

~Ja , 09:57 01-05-2020 , 67% Haha ponadto ktoś mówił o wieloletnich zaniedbaniach względem mostu... kto to byl? odpowiedz • oceń :

~Zięba , 10:00 01-05-2020 , 80% Najwiecej nagród (za co????) kosił ten wredny ujadający Tołdi łysolek. Ludziom nagród żałował a sam sie bogacił na kasie publicznej. A z czego ta kasa, z naszych podatków! Oddaj kasę i przeproś urzędników odpowiedz • oceń :

~Krzysiek , 10:34 01-05-2020 , 43% To prawda, że kulik wypłacił ponad 3 000 000 złotych ? To jest ta Ostrołęka dla Wszystkich ? To jest ta zmiana na lepsze ? Ale dno. odpowiedz • oceń :

~T , 10:51 01-05-2020 , 29% Po prostu jak w filmie gruby i głupszy. Im się to należy ! Niech jeszcze raz płacze na sesji, ze dług został po poprzednikach. A te nagrody to co ? Efekt oszczędzania ? Dojna zmiana. odpowiedz • oceń :

~Do T , 10:59 01-05-2020 , 72% @~T Do T:

Ty umiesz czytać ze zrozumienie?Czy tylko tak jak Jarosław karze!!!

2010 r. !!!!!!!! odpowiedz • oceń :

~To ty? , 11:26 01-05-2020 , 50% @~T Myśl. Żółć cię zalewa! Uważaj bo rozchorujesz się z tej nienawiści do innych, inaczej myślących. Zadbaj o siebie! Wirus może nic ci nie zrobi ale organizm nie wytrzyma tego twojego napięcia i.... aż nie chcę myśleć co ci się może stać. Życzę pogody ducha, życzliwości, empatii, miłości... odpowiedz • oceń :

~Paweł G. , 11:35 01-05-2020 , 60% Ponad 25 milionów złotych. Fju, fju, niezła sumka. Można by spokojnie pokryć wydatki budżetowe Ostrołęki na remont mostu. I to taka peryferyjna i powiatowa Ostrołęka. To ile przeżerają nasi kochani wybrańcy i urzędnicy w skali kraju? odpowiedz • oceń :

~Barbara , 12:33 01-05-2020 , 60% Tak wygląda praca dla idei, o której mówił marszałek Karczewski, a dla prawdziwej idei pracują pielęgniarki, salowe i inni, za "miskę ryżu', jak określił pan premier Morawiecki. Smutna prawda. Pozdrawiam. odpowiedz • oceń :

~yt , 13:34 01-05-2020 , - @~Barbara Poczatkujaca pielegniarka ma 3tys. zasadniczej + dodatki, także nie taka idea. odpowiedz • oceń :

~Gajowy , 12:34 01-05-2020 , 43% Trzeba się uderzyć w pierś panie prezydencie, to co poprzednicy zaczęli robić po 10 latach to pan zaczął od już. Nie dam się więcej nabrać na pana gadanie. odpowiedz • oceń :

~Leśniczy , 13:54 01-05-2020 , 100% @~Gajowy Nie broń poprzedników i nie zakłamuj rzeczywistości. Od zawsze brali grubą kasę. Naszą! Bez ograniczeń żenady zastanowienia i przesłanek ekonomicznych , racjonalnych. Nie myśl że wszyscy w Oce są tacy jak ty: naiwni albo fanatycy. odpowiedz • oceń :

~Gówno prawda Gajowy , 12:52 01-05-2020 , 67% Za 2019 podziel tę sumę jeszcze na dwóch prezydentów i dwóch vice to może coś do Ciebie dotrze. 13 stki na przykład itp. odpowiedz • oceń :

~Piotr Łotr , 13:50 01-05-2020 , - Krótko mówiąc, doją nas jedni i drudzy. A jakakolwiek nagroda dla Macieja Kleczkowskiego to już wstyd wysokiej wagi. odpowiedz • oceń :

