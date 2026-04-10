Utrudnienia w ruchu w Ostrołęce. Które ulice zostaną zamknięte?

Kierowcy planujący przejazd przez centrum Ostrołęki w najbliższą niedzielę muszą przygotować się na czasowe zmiany w organizacji ruchu. Choć utrudnienia potrwają zaledwie godzinę, warto wcześniej zaplanować alternatywną trasę, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

W niedzielę, 12 kwietnia, ulice ostrołęckiej Starówki wypełnią się biegaczami. Wszystko za sprawą XII edycji Biegu Papieskiego, wyjątkowego wydarzenia sportowego organizowanego w hołdzie patronowi naszego miasta – św. Janowi Pawłowi II.

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, największe utrudnienia wystąpią pomiędzy godziną 14:00 a 15:00. W tym czasie główne trakty osiedla Stare Miasto zostaną chwilowo wyłączone z ruchu kołowego lub ich przepustowość zostanie drastycznie ograniczona.

Trasa biegu i zamknięte odcinki

Start oraz meta wydarzenia zostaną zlokalizowane w symbolicznym miejscu – przy pomniku Jana Pawła II obok Kościoła Farnego (ul. Szwedzka 2). Zawodnicy będą poruszać się pętlą wiodącą przez serce najstarszej części Ostrołęki.

Utrudnienia wystąpią na następujących ulicach: Szwedzka, Spacerowa, Obozowa, pl. gen. Józefa Bema, Bartosza Głowackiego, Wiktora Gomulickiego, Stanisława Staszica, gen. Ludwika Bogusławskiego, Mikołaja Kopernika.

Służby porządkowe oraz organizatorzy apelują do osób, które planują podróż przez tę część miasta w niedzielne popołudnie, o wybieranie dróg alternatywnych. Najlepiej omijać rejon placu Bema oraz ulic przyległych do rzeki Narwi w godzinach trwania sportowych zmagań.

Mimo chwilowych niedogodności, warto pamiętać o celu wydarzenia. Bieg Papieski to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim wspólnotowe uczczenie pamięci o patronie Ostrołęki. Utrudnienia są krótkotrwałe, a pełna przejezdność ulic zostanie przywrócona natychmiast po zakończeniu biegu przez ostatniego uczestnika.