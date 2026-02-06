eOstroleka.pl
V Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora MŻW już w lutym

fot. MŻWfot. MŻW
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce po raz piąty zaprasza do sportowej rywalizacji. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na cyfrowej strzelnicy muzeum odbędą się zawody, które co roku przyciągają rzesze fanów militariów i strzelectwa. Masz skończone 12 lat? To wyzwanie właśnie dla Ciebie!

Strzelanie dynamiczne – poczuj emocje

Tegoroczna edycja zawodów stawia na dynamikę. Uczestnicy nie będą strzelać do statycznej tarczy w tradycyjny sposób – ich zadaniem będzie uzyskanie jak najlepszego wyniku w strzelaniu dynamicznym z repliki pistoletu Glock. Rywalizacja odbędzie się w nowoczesnej strzelnicy cyfrowej MŻW, która pozwala na bezpieczne, a zarazem niezwykle realistyczne oddanie warunków strzeleckich.

Zmagania rozpoczną się w sobotę 28 lutego o godzinie 11:00.

Kategorie dla każdego

Organizatorzy zadbali o to, by szanse na puchar były wyrównane. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie w trzech grupach:

  • Open – dla wszystkich chętnych,

  • Kobiety – dedykowana kategoria dla pań,

  • Osoby do lat 18 – dla młodszych pasjonatów strzelectwa.

Jak się zapisać?

Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Minimalny wiek uczestnika to 12 lat. Aby wziąć udział w zawodach, należy dokonać wcześniejszego zgłoszenia:

  • osobiście w kasie Muzeum Żołnierzy Wyklętych,

  • telefonicznie pod numerem: 510 139 061 (w godzinach pracy placówki).

Szczegółowy regulamin zawodów dostępny jest na stronie internetowej Muzeum.

