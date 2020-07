Wakacyjny wyjazd za granicę? Pamiętaj o zgłoszeniu przewożonych pieniędzy!

REKLAMA

Osoby, które podczas zagranicznych podróży wwożą lub wywożą na terytorium Polski środki pieniężne o wartości 10 tys. euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie), mają obowiązek zgłosić ich posiadanie w formie pisemnej Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej.



Mimo, że liczba połączeń lotniczych jest ze względu na sytuację epidemiczną radykalnie mniejsza,

w I połowie lipca br. funkcjonariusze mazowieckiej KAS z Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy” w Warszawie ujawnili 6 prób nielegalnego przywozu dewiz przez obywateli Polski przylatujących z USA. W wyniku przeprowadzonych kontroli dewizowych, funkcjonariusze ujawnili wartości dewizowe w różnej walucie o łącznej równowartości ponad 97 tys. euro.



Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych przy wjeździe do Unii Europejskiej i przy wyjeździe z Unii Europejskiej stanowi element strategii UE mającej na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz walkę z finansowaniem terroryzmu.



Każda osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE i przewożąca środki pieniężne o wartości 10 tys. euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie) zobowiązana jest do zgłoszenia w formie pisemnej tej kwoty Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej.



Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych ma także podróżny przekraczający granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi, z wyjątkiem podróżnych przekraczających granicę państwową z innymi państwami członkowskimi należącymi do obszaru Schengen.



Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej przywozu do kraju albo wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych albo podanie w zgłoszeniu nieprawdy, a także nie przedstawienie ich na żądanie ww. organom, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.



W szeregach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie pełnią służbę dwa psy przeszkolone do wykrywania waluty. Mają na swoim koncie sporo sukcesów. W latach 2017 – 2020 ujawniły m.in. dolary amerykańskie i euro o równowartości ponad 2 mln 200 tys. zł.