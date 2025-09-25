eOstroleka.pl
Ważna informacja dla kierowców: W niedzielę zamknięcie ulic w gminie Olszewo-Borki

Mieszkańcy gminy Olszewo-Borki muszą przygotować się na znaczące utrudnienia w ruchu drogowym, które wystąpią w najbliższą niedzielę. W związku z organizacją festiwalu biegowego i nordic walking, wiele ulic w rejonie gminnej szkoły zostanie czasowo zamkniętych dla pojazdów.

Jak informują władze gminy, w niedzielę, 28 września 2025 roku, w godzinach od 13:30 do 15:00 odbędzie się sportowa impreza plenerowa. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wydarzenia, konieczne będzie całkowite wyłączenie z ruchu niektórych ulic, którymi przebiegać będzie trasa zawodów.

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb porządkowych oraz, w miarę możliwości, omijanie rejonu objętego utrudnieniami i wybieranie tras alternatywnych. Zamknięcie ulic rozpocznie się już o godzinie 13:30.

Szczegółowa lista zamkniętych ulic i godziny obowiązywania ograniczeń:

  • ul. Dojazdowa: zamknięta w godzinach 13:30 - 16:00
  • ul. Jana Długosza (od strony ul. Dojazdowej do skrzyżowania z ul. Kosynierów): zamknięta w godzinach 13:30 - 16:00
  • ul. Jana Długosza (pozostały odcinek na trasie biegu): zamknięta w godzinach 13:30 - 14:30
  • ul. 3 Maja: zamknięta w godzinach 13:30 - 15:00
  • ul. Księdza Jana Popiełuszki (od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Mieszka I): zamknięta w godzinach 13:30 - 15:00
  • ul. Mieszka I: zamknięta w godzinach 13:30 - 15:00
  • ul. Czwartaków: zamknięta w godzinach 13:30 - 14:30
  • ul. Kosynierów: zamknięta w godzinach 13:30 - 14:30
  • ul. Romualda Traugutta: zamknięta w godzinach 13:30 - 14:30
  • ul. Joachima Lelewela: zamknięta w godzinach 13:30 - 14:30
  • ul. Gabriela Narutowicza: zamknięta w godzinach 13:30 - 14:30

Organizatorzy przepraszają za wszelkie niedogodności i liczą na wyrozumiałość mieszkańców oraz gości, jednocześnie zapraszając do kibicowania uczestnikom sportowych zmagań.

