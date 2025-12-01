eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Wiceminister odwiedził Ostrołękę. Obejrzał wyjątkowy występ

fot. Ostrołęckie Centrum Kulturyfot. Ostrołęckie Centrum Kultury
Ostrołęckie Centrum Kultury gościło dziś delegację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiceminister Marek Krawczyk wraz z towarzyszącymi mu gośćmi obejrzeli występ Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka" im. Jerzego Białobrzewskiego.

Jak poinformowało Ostrołęckie Centrum Kultury, jednostkę tę odwiedziła delegacja ministerialna z Markiem Krawczykiem, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego, na czele.

Towarzyszyła mu posłanka ziemi ostrołęckiej Żaneta Cwalina-Śliwowska, prezydent Miasta Ostrołęki Paweł Niewiadomski oraz kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Magdalena Kielewicz-Kaczyńska.

Przed gośćmi zaprezentował się Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka" im. Jerzego Białobrzewskiego. Tancerze przedstawili programy pokazujące tańce Kurpi Białych i Kurpi Zielonych oraz tradycyjne tańce polskie, prezentując bogactwo lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu.

