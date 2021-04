Wykorzystanie etykiet we współczesnej logistyce.

REKLAMA

REKLAMA

Etykiety samoprzylepne wykorzystywane są szeroko w świecie logistyki już od lat. Służą one przede wszystkim do oznaczania produktów, stref, czy też jako element dokumentujący wykonanie pewnego rodzaju czynności. W tym artykule przedstawimy najczęstsze metody wykorzystania tego typu nośnika danych oraz opowiemy o metodach ich produkcji.

Etykieta samoprzylepna do oznaczania produktu (etykieta rejestracyjna).

Najpowszechniejsze wykorzystanie etykiet polega na ich zadrukowaniu w celu oznaczenia konkretnej (najmniejszej identyfikowalnej) partii towaru. Dzieje się to podczas przyjęcia towaru do magazynu. Treść nadrukowanej informacji jest zazwyczaj wyrażona w kodzie kreskowym, w celu automatyzacji odczytu tego typu znaku w procesie logistycznym. Generowanie treści jest obsługiwane przez system WMS (warehouse management system), czyli system zarządzania magazynem. Etykiety wykorzystywane w tym procesie nie muszą być bardzo odporne, ich żywot kończy się w momencie opuszczenia produktu magazynu. Najczęściej spotykaną technologią wykorzystywaną do zadruku takiej etykiety jest technologia termiczna, bez udziału kalek termotransferowych.

Praca we współczesnym centrum magazynowym nie jest najłatwiejsza. Dzieje się tak głównie ze względu na duże skomplikowanie tego typu obiektów, które często zajmują olbrzymie przestrzenie (nawet ponad 100 000 metrów kwadratowych). Orientacja w tego typu przestrzeniach wymaga zastosowanie specjalnego rodzaju oznakowania, które z jednej strony będzie pełniło funkcję adresową (każdy regał, czy miejsce odkładcze ma swój fizyczny adres wyrażony kodem kreskowym), z drugiej zaś będzie elementem komunikacji wizualnej z pracownikiem (drogowskazy, ostrzeżenia). Oba rodzaj znaków przyjmują formę etykiet samoprzylepnych. Konstrukcja takiej etykiety zapewnia jej długotrwałość, gwarantując wytrzymałość tego typu znaku przez długie lata.

Etykieta do oznaczania zwrotów- customer return label.

W świecie e-commerce bardzo ważnym elementem logistycznych puzzli jest możliwość szybkiego i bezbłędnego wsparcia obsługi zwrotów. To właśnie możliwość odesłania zakupionego towaru jest czynnikiem, który wpływa na wzrost zaufania do zakupów w sieci. W przypadku magazynów wielkopowierzchniowych bardzo ważnym jest wypracowanie procedur przyjęcia, oznaczania i procesowania zwrotu, tak żeby trafił on do jak najszybszej ponownej sprzedaży. Oznaczenia zwróconego towaru najlepiej zrealizować za pomocą etykiety o zmiennej treści- czyli etykiety za nadrukowanym wcześniej inkrementowanym kodem kreskowym. Taka metoda oznakowania umożliwia szybkie i bezbłędne nadawanie numerów, które są następnie wykorzystywane przez system zarządzania magazynem do zarządzania zwrotem.

HKK Twój dostawca i producent etykiet samoprzylepnych.

Poznański integrator systemów automatycznej identyfikacji HIT-Kody Kreskowe (HKK) posiada w swojej strukturze drukarnia etykiet. Etykiety produkowane przez nas powstają z wykorzystaniem maszyn działających w technologii cyfrowej oraz fleksograficznej.