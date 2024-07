Z Ostrołęki do Szczytna i Olsztyna... bezpośrednim pociągiem? Takie są plany!

REKLAMA

REKLAMA

Trwają prace nad rozkładem jazdy pociągów Kolei Mazowieckich 2024/25 i wszystko wskazuje na to, że znajdziemy w nim bezpośrednie połączenie kolejowe z Ostrołęki do Szczytna. To nie koniec - jedna para pociągów ma jeździć nawet do Olsztyna! Poznaliśmy szczegóły, włącznie z planowanymi godzinami.

W czerwcu 2023 r. po dwudziestu dwóch latach pociągi wróciły na trasę Ostrołęka-Chorzele. Obecnie pasażerowie mogą dojechać do Chorzel i tam przesiąść się do pociągu do Szczytna. Pasażerowie wielokrotnie wskazywali jednak, że przydałoby się bezpośrednie połączenie do Szczytna czy nawet Olsztyna i wiele wskazuje na to, że ich prośby zostaną wysłuchane.

W planach bezpośrednie pociągi do Szczytna i Olsztyna!

Obecnie trwają prace nad rozkładem jazdy pociągów 2024/25 Kolei Mazowieckich. A w nim znajdują się dwie pary pociągów bezpośrednich z Ostrołęki do Szczytna, które miałyby pokonać tę trasę w około godzinę i dwadzieścia minut. Kursować miałyby codziennie w następujących godzinach:

Ostrołęka odj. 5:31 – Szczytno przyj. 6:53

Ostrołęka odj. 9:55 – Szczytno przyj. 11:15

Szczytno odj. 8:20 – Ostrołęka przyj. 9:32

Szczytno odj. 11:23 – Ostrołęka przyj. 12:45

To jednak nie koniec. Jedna para ma kursować także z Ostrołęki bezpośrednio do Olsztyna - ten przejazd ma zapewnić Polregio (dawniej Przewozy Regionalne). Czas przejazdu na tej trasie miałby wynieść ok. dwóch godzin i dziesięciu minut.

Olsztyn Główny odj. 16:05 – Ostrołęka przyj. 18:15

Ostrołęka odj. 18:29 – Olsztyn Główny przyj. 20:41

Powyższe informacje potwierdziliśmy w spółce Koleje Mazowieckie. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki za ich realizację, a później... czas na podróż do sąsiedniego województwa - tym razem już bezpośrednio!