Zakończyła się VII edycja Konkursu Papieskiego [WYNIKI]

Św. Jan Paweł II w naszych wspomnieniach – to temat VII już edycji Konkursu Papieskiego. Mottem konkursu było „Sursum corda - W górę serca”.

Konkurs dedykowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować pracę pisemną na jeden z tematów nawiązujących do motta i motywu przewodniego konkursu.



Poniżej lista nagrodzonych i wyróżnionych w VII edycji Konkursu Papieskiego.



Szkoły ponadpodstawowe



I miejsce – Wiktoria Kowalska kl. III i – ZSZ nr 2 w Ostrołęce



II miejsce – Kamil Łuba kl II f – III LO w Ostrołęce



III miejsce – Aleksandra Dobkowska kl. III f – III LO w Ostrołęce



Szkoły podstawowe – grupa I – V



I miejsce – Agata Sul kl. III – SP nr 5 w Ostrołęce



II miejsce – Maja Trzcinka kl. II d – SP nr 5 w Ostrołęce



III miejsce – Martyna Kotowska kl. V – SP nr 10 w Ostrołęce



Wyróżnienie -Maja Iwanowska kl. IV – SP nr 4 w Ostrołęce



Wyróżnienie – Klaudia Wyszomierska kl. I c – SP nr 1 w Ostrołęce



Szkoły podstawowe – grupa VI – VIII



I miejsce – Aleksander Chrzczonowski kl. VIII – SP nr 6 w Ostrołęce



I miejsce – Jakub Stawicki kl. VII c – SP nr 6 w Ostrołęce



II miejsce – Maja Mierzejewska kl. VI – SP nr 4 w Ostrołęce



III miejsce – Martyna Żebrowska kl. VI c – SP nr 6 w Ostrołęce



Wyróżnienie – Karolina Podgurska kl. VII – SP nr 10 w Ostrołęce



Wyróżnienie – Artur Mateusiak kl. VII – SP w Goworowie