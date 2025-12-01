eOstroleka.pl
Region,

Zatrzymali ciężarówkę i się zaczęło. 2750 zł mandatu to nie wszystko

REKLAMA
zdjecie 5093
fot. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiufot. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
REKLAMA
Posłuchaj

W ubiegły czwartek na ekspresowej „ósemce” pod Wyszkowem, inspektorzy ITD z Ostrołęki zatrzymali do standardowej kontroli ciągnik siodłowy z naczepą typu chłodnia. Zestaw należy do tureckiego przedsiębiorcy i kierował nim obywatel Turcji. W chwili interwencji realizował międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Polski do Niemiec. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości.

W trakcie czynności kontrolnych okazało się, że kierowca nie zastosował się do obowiązku wynikającego z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Kierowca nie włączył urządzenia lokalizującego (GPS) przed wyjazdem z miejsca rozładunku. Zrobił to dopiero kilka minut przed zatrzymaniem do kontroli. Kierowca przejechał bez włączonego urządzenia około 80 km. W tym czasie trasa przejazdu ciężarówki nie była rejestrowana w systemie teleinformatycznym SENT GEO.

Inspektorzy ujawnili też naruszenie przepisów umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Zatrzymany ciągnik siodłowy był wyposażony w dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 1260 litrów. Natomiast pod naczepą był zbiornik paliwa do zasilania agregatu chłodniczego o pojemności 650 litrów. Zespół pojazdów był wyposażony w zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 1910 litrów. Zgodnie z umową ADR pojemność całkowita stałych zbiorników paliwa nie może przekraczać 1500 litrów na jednostkę transportową.

- Ponadto stwierdzono kilka naruszeń dotyczących użytkowania tachografu oraz czasu pracy. Kierowca nie wprowadzał wymaganych wpisów manualnych w postaci symbolu państwa zakończenia pracy i raz skrócił odpoczynek - wymienia Zbigniew Kapciak, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Inspektorzy ukarali kierowcę mandatami gotówkowymi na kwotę 2750 zł. Sporządzili też protokół z kontroli drogowej. Na jego podstawie będą prowadzone postępowania administracyjne z ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem w firmie.

W toku czynności kontrolnych wpłacono 12 500 zł kaucji na poczet przewidywanych kar pieniężnych. W przeciwnym razie ciężarówka zostałaby skierowana na parking strzeżony. To oznaczałoby dla przewoźnika dodatkowe koszty i utrudnienia w realizacji operacji transportowej.

Więcej o: ITD, Ostrołęka, S8

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~won, 16:16 01-12-2025,   -
co by bylo jak by paliwa zabraklo  na stacji paliw -a bylo tak madre glowy oglosily tajkujmy w ORLENIE  narod zdziczaly robil to i  teraz PAN OBAJTEK fdajac 90 mld zysku jest  GANIANY BYC MOZE LISTEM GONCZYM  -porabany narodzie  kimsda ci ludzie co dali nam 3 mld zadluzenia  a  o  SLUZBIE ZDROWIA   nic sie nie stal;o  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
20:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
zgłoś wydarzenie
×