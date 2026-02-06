List gończy za Zbigniewem Ziobro! Były minister sprawiedliwości poszukiwany

REKLAMA

REKLAMA

Prokurator wydał w piątek postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, listem gończym – poinformowała Prokuratura Krajowa. "Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania" - podkreśliła Komenda Stołeczna Policji.

Prokuratura Krajowa wyjaśniła w komunikacie, że list został wydany celem przeprowadzenia z udziałem Ziobry czynności procesowych, bo - jak wskazano - nie udało się ich do dnia dzisiejszego zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.

Policjanci Komendy Stołecznej Policji, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Krajową, poszukują Zbigniewa Tadeusza Ziobro. "Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby, skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji" - apeluje KSP.

Dane poszukiwanego

Poszukiwany: Zbigniew Tadeusz Ziobro, s. Jerzego

Wiek: 56 lat

Miejsce zamieszkania: Jeruzal, woj. łódzkie

Poszukiwany jest w związku z podejrzeniem popełnienia czynów z art. 231 § 1 i 2 k.k. (przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego) i art. 258 § 1 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) i inne.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego są proszone o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji:

Telefon: 47 72 37 657

E-mail: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl

Numer alarmowy: 112

lub z najbliższą jednostką Policji.

Za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat (art. 239 § 1 k.k.). Osobom informującym o pobycie poszukiwanego zapewniana jest anonimowość (art. 280 § 2 k.p.k.).

Bezprecedensowa sytuacja

To bezprecedensowa sytuacja - były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, lider Solidarnej Polski, człowiek, który przez lata kierował polskim wymiarem sprawiedliwości, jest poszukiwany listem gończym.

Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie, gdzie otrzymał azyl polityczny. Prokuratura zapowiedziała również wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.

"Tak wygląda koniec mitu o nietykalnych. Prawo wreszcie dogania tych, którzy przez lata deptali je zza ministerialnych biurek" - skomentował poseł ziemi ostrołęckiej Mariusz Popielarz (KO).