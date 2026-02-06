List gończy za Zbigniewem Ziobro! Były minister sprawiedliwości poszukiwany

Prokurator wydał w piątek postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, listem gończym – poinformowała Prokuratura Krajowa. "Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania" - podkreśliła Komenda Stołeczna Policji.
Prokuratura Krajowa wyjaśniła w komunikacie, że list został wydany celem przeprowadzenia z udziałem Ziobry czynności procesowych, bo - jak wskazano - nie udało się ich do dnia dzisiejszego zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.
Policjanci Komendy Stołecznej Policji, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Krajową, poszukują Zbigniewa Tadeusza Ziobro. "Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby, skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji" - apeluje KSP.
Dane poszukiwanego
- Poszukiwany: Zbigniew Tadeusz Ziobro, s. Jerzego
- Wiek: 56 lat
- Miejsce zamieszkania: Jeruzal, woj. łódzkie
Poszukiwany jest w związku z podejrzeniem popełnienia czynów z art. 231 § 1 i 2 k.k. (przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego) i art. 258 § 1 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) i inne.
Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego są proszone o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji:
- Telefon: 47 72 37 657
- E-mail: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl
- Numer alarmowy: 112
- lub z najbliższą jednostką Policji.
Za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat (art. 239 § 1 k.k.). Osobom informującym o pobycie poszukiwanego zapewniana jest anonimowość (art. 280 § 2 k.p.k.).
Bezprecedensowa sytuacja
To bezprecedensowa sytuacja - były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, lider Solidarnej Polski, człowiek, który przez lata kierował polskim wymiarem sprawiedliwości, jest poszukiwany listem gończym.
Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie, gdzie otrzymał azyl polityczny. Prokuratura zapowiedziała również wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.
"Tak wygląda koniec mitu o nietykalnych. Prawo wreszcie dogania tych, którzy przez lata deptali je zza ministerialnych biurek" - skomentował poseł ziemi ostrołęckiej Mariusz Popielarz (KO).
~tępiciel lemingów, 16:45 06-02-2026, 67%
Na Rosji czy Białorusi łatwiej się rządzi gdy opozycja siedzi.
~POZDRAWIAM NAWET kasuja, 16:58 06-02-2026, 60%
@~tępiciel lemingów
BRACIE PRZEGRYWAMY ---------- naruddddddddddd komuny z olarzykiem jest szczesliwy---POZDRAWIAM
~Andriej, 17:32 06-02-2026, 0%
@~tępiciel lemingów
Najłatwiej rządzi się na banderowskiej UPAdlinie, bo tam nie ma wcale opozycji!
~tępiciel lemingów, 17:34 06-02-2026, 75%
@~Andriej
Banderowcy Putina chcą zająć Ukrainę, nie mają opozycji.
~Andriej, 17:37 06-02-2026, 0%
@~tępiciel lemingów
Najłatwiej rządzi się na banderowskiej UPAdlinie, bo tam nie ma wcale opozycji!
~Joho, 16:58 06-02-2026, 67%
Teraz mamy pejsatego radzia i jest git 🥴
~ANTYPOPIS, 17:01 06-02-2026, 34%
Pisdowcy tak kochają Ukrainę, że gdyby mogli to by całą Polskę Im oddali "żeby Ruskie wojska Nie stały na granicy" składali skargi na Węgrów a teraz pisdowcy na Węgry uciekają właśnie zamiast Do Zelenskiego!!!. Mam nadzieję że Orban wykopie tych dwóch!
~Asia, 17:06 06-02-2026, 0%
Uważam że powinni zmienić zdjęcie, wygląda na nim jak by był jakimś mordercą, nie wszyscy znamy kodeks z jakiego artykułu go ścigają.jeszcze nie osądzili a już skazali🙂
~Ferdousi, 17:18 06-02-2026, 40%
@~Asia
No bo raczej jest. Za Blidę to on jest raczej odpowiedzialny. Podobno jak to się stało ( jak Blida sie rzekomo zastrzeliła. Według mnie ją zastrzelono,bo się bano że zacznie sypać) to podobno Ziobro cały zesrany latał po gabinecie bo myślał że będzie odpowiadał za to. Ale u nas, wysoki urzędnik jeszcze za nic nie odpowiedział. A za zburzenie elektrowni węglowej to siedzi ktoś?
~ANTYPOPIS, 17:31 06-02-2026, 20%
@~Ferdousi
Za zburzenie elektrowni to morawieckiego i kaćyńskiego Do kopalni wsadzić i Niech te 2 mld. zł odrabiają kilofem!
~tępiciel lemingów, 17:35 06-02-2026, 100%
@~ANTYPOPIS
Elektrownia działa, a druga jest budowana.
~Ferdousi, 17:09 06-02-2026, 40%
No to teraz się wyjaśniło co tu z PiS-y szukali. Kryjówki dla Ziobry szukali. Jest taka legenda a może to i prawda że Kurpie to był taki Dziki Zachód i tu na Kurpie różni tacy uciekali co mieli kłopoty z prawem..A poważniej mówiąc. Przecież sam Korwin-Mikke mówił ( nie ja) że przeczytał te tam co oni tam napisali, że nic nie ma tam, że oni mogą z tego Funduszu Sprawiedliwości ( on naprawdę to jakoś inaczej się nazywa) jakieś tam garnki dla Kół Gospodyń Wiejskich kupować, samochody dla straży pożarnej, itp. Nie mieli prawa i szluz! Przestępstwo popełniał Zibro i już. Nie mieli prawa Pegasusa kupować.
~Mecenas, 17:29 06-02-2026, 75%
Jeszcze niecałe 2 lata, a takie "listy" będą rozsyłane za ferajną dzisiaj rządzącą!
~KM, 17:36 06-02-2026, 34%
Krzysztof Mulawa
"W Kijowie podpisano porozumienie między Polską a Ukrainą dotyczące wykorzystania środków z unijnego programu SAFE.
Nie dość, że Polska bierze na siebie ogromne zobowiązania, bo przecież program SAFE to 150 mld euro unijnych pożyczek, to jeszcze Premier Donald Tusk postanowił podzielić się tymi miliardami z Ukrainą.
W imię naiwnej solidarności finansujemy państwo, które od lat zmaga się z gigantyczną korupcją i nie traktuje nas nas jak partnera, tylko dojną krowę.
Przecież to my, Polacy będziemy spłacać ten dług!"
~ANTYPOPIS, 18:19 06-02-2026, 0%
@~KM
Trybunał Stanu za to i pod ścianę!
~MP, 17:40 06-02-2026, 50%
Młodzi Patrioci
"CAŁA OBECNA ELITA W POLSCE JEST DO WYMIANY 💩Tak jak Mossad rozegrał USA przez Epsteina tak rozegrał Polskę przez ludzi Żymiańskiego.
Bankructwo i 300 miliardów deficytu to pokłosie "taśm z Podkarpacia". Nie ma dnia by służby nie likwidowały jakiejś szajki przestępców z Ukrainy, a to tylko namiastka problemów jakie nas czekają w związku z przyjęciem bez jakiejkolwiek weryfikacji dwóch milionów obcokrajowców, których władza przez długi czas traktowała lepiej niż nas, którzy utrzymujemy to państwo. Żaden inny rząd w Europie tak nie upodlił własnego narodu"
~ANTYPOPIS, 18:53 06-02-2026, -
@~MP
Trybunał Stanu i pod ścianę z tymi lajdakami z pisu i z platformy za zrobienie z Polski dojnej krowy dla Ukrainy !
