Poseł Popielarz o przesłuchaniu Ziobry: "Cała narracja właśnie runęła"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został w poniedziałek zatrzymany przez policję i doprowadzony na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Polityk, który przez miesiące kwestionował konstytucyjność komisji, tym razem stawił się i odpowiadał na pytania. Poseł Mariusz Popielarz dosadnie skomentował to wydarzenie.

Zbigniew Ziobro, były prokurator generalny i minister sprawiedliwości, został zatrzymany zaraz po wylądowaniu na Lotnisku Chopina w Warszawie. Polityk przyleciał samolotem z Brukseli około godziny 10.30. Funkcjonariusze zatrzymali go tuż po wyjściu na schody samolotu, po czym odjechał nieoznakowanym policyjnym radiowozem.

W trakcie zatrzymania Ziobro protestował, twierdząc, że jest ono nielegalne. 

Atmosfera podczas przesłuchania była wyraźnie napięta. Ziobro złożył wniosek o wyłączenie z posiedzenia przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki, zarzucając jej przedstawianie rządów Prawa i Sprawiedliwości w sposób "wypaczony" i "kłamliwy". Komisja jednogłośnie odrzuciła ten wniosek.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi o niekonstytucyjności komisji i wielomiesięcznego unikania stawiennictwa, były minister tym razem zdecydował się odpowiadać na pytania komisji.

Popielarz: Spójność narracji runęła

Poseł Mariusz Popielarz ostro skomentował postawę Ziobry i jego partyjnych kolegów. "Ziobro dziś odpowiada przed komisją ds. Pegasusa. Jeszcze niedawno mówił, że komisja jest niekonstytucyjna i unikał stawiennictwa" - wskazał poseł.

Popielarz zwrócił uwagę na wyraźną zmianę w zachowaniu byłego ministra. "Teraz grzecznie odpowiada na pytania, a jego koledzy z PiS – zgodnie z instrukcją Prezesa – dalej próbują blokować komisję" - dodał.

Zdaniem posła, obecna sytuacja obnażyła niespójność w działaniach polityków Prawa i Sprawiedliwości. "Cała 'spójność' tej narracji właśnie runęła" - podsumował Popielarz, zwracając uwagę na rozbieżność między dotychczasową retoryką Ziobry a jego obecnym postępowaniem przed komisją.

~Małolat, 16:36 29-09-2025,   100%
Boję sie takich komentarzy.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won-obrazany nawet przez , 18:35 29-09-2025,   -
@~Małolat tak panie poslica  -POLNORD -  nowak ci przeszkadza  co on wielki tak jak popie i  zgraja nieudacznikow yuska -czl;eku czego chcesz od  PORZADNEGO  CZL;OWIEKA    
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ciotka Teodozja, 17:01 29-09-2025,   89%
Panie Popielarz, chyba z choinki się pan urwał: Zbigniew Ziobro wdeptał w ziemię, tę całą neokomisję, że płacz jeno, lament, jęki i zgrzytanie zębiskami - z panią Sroką na czele!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Moonad, 17:19 29-09-2025,   100%
Czemu Pan Popielarz tak bardzo obraża innych i dzieli Polaków tymi swoimi komentarzami….  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~KODowica precz, 17:44 29-09-2025,   100%
@~Moonad Bo POlszewicy inaczej nie potrafią, ono gardzą nami zwykłymi Polakami.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Marcin, 17:51 29-09-2025,   100%
@~Moonad Widzisz jak trzyma mikrofon przy ustach, to prawdziwy fachowiec, żeby schowane widać że się zna
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~con Donek do Wronek, 17:46 29-09-2025,   100%
A może pyzaty nie skomentuje 4 miliony "POdrzucone" sławusiowi n. ...też bym chciał żeby mi ktoś cztery duże bańki " podrzucił" ...ale to trzeba być w bandzie rudego folksdojcza żeby takie cuda ...
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Balb, 17:46 29-09-2025,   0%
Ziobro kluczy i łże. Prawdę ma za nic i próbuje wciskać że niebo jest zielone.  Tylko nie bierze pod uwagę że ludzie MYŚLĄ!!! Mam nadzieję że odpowie za to co zrobił z systemem sądownictwa w tym kraju.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~100 bajerów dla frajerów, 18:10 29-09-2025,   80%
@~Balb Panie POśle, pan się tak nie POdnieca, my zwykli obywatele widzimy że te pseudo komisje do PO to żeby przykryć grabienie Polski.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~-POLNORD, 18:36 29-09-2025,   100%
@~Balb ty tema derdylamaly piszesz draniu prawde wonnnnnnnn KIM TY JESTES KOMUCHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~...., 17:48 29-09-2025,   100%
Ależ ten pyzaty włazi w odbyt rudemu ...jak można aż tak bardzo się sprzedać ? I nie mieć grama honoru i przyzwoitości.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Stanisław Grzyb, 17:52 29-09-2025,   100%
Niedługo się wezmą za ciebie Osle
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won, 18:37 29-09-2025,   -
@Stanisław Grzyb COTEN POSESEL MOWI PRAWDE DRANIU TSFUUUU
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Paliwo po 5,19, 18:14 29-09-2025,   100%
Ta samozwańcza komisja powinna się podeprzeć autorytetami Scerbategi i Joniaka Wcisło też mogłaby dużo wnieść do merytoryki.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~con Donek POd sąd!!!, 18:14 29-09-2025,   100%
Służby zamiast ścigać bandytów i szpiegów - kryją ich i zajmują się prześladowaniem opozycji i zwykłych ludzi. Mam nadzieję że ktoś za to niedługo odPOwie.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Tomasz, 18:17 29-09-2025,   100%
Teatr dla dużych dzieci.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Kottiptop, 18:20 29-09-2025,   100%
Ten frajer Popielarz powinien juz dawna byc zdegradowany z koryta w ostrołęckim ratuszu ,zapomniał jak płacił osiedlowym pijakom za głowy w słynnej drewutni  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 19:16 29-09-2025,   -
Pegasus powinien sprawdzać wszystkich posłów i senatorów .
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
