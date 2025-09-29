Poseł Popielarz o przesłuchaniu Ziobry: "Cała narracja właśnie runęła"

REKLAMA

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został w poniedziałek zatrzymany przez policję i doprowadzony na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Polityk, który przez miesiące kwestionował konstytucyjność komisji, tym razem stawił się i odpowiadał na pytania. Poseł Mariusz Popielarz dosadnie skomentował to wydarzenie.

Zbigniew Ziobro, były prokurator generalny i minister sprawiedliwości, został zatrzymany zaraz po wylądowaniu na Lotnisku Chopina w Warszawie. Polityk przyleciał samolotem z Brukseli około godziny 10.30. Funkcjonariusze zatrzymali go tuż po wyjściu na schody samolotu, po czym odjechał nieoznakowanym policyjnym radiowozem.

W trakcie zatrzymania Ziobro protestował, twierdząc, że jest ono nielegalne.

Atmosfera podczas przesłuchania była wyraźnie napięta. Ziobro złożył wniosek o wyłączenie z posiedzenia przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki, zarzucając jej przedstawianie rządów Prawa i Sprawiedliwości w sposób "wypaczony" i "kłamliwy". Komisja jednogłośnie odrzuciła ten wniosek.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi o niekonstytucyjności komisji i wielomiesięcznego unikania stawiennictwa, były minister tym razem zdecydował się odpowiadać na pytania komisji.

Popielarz: Spójność narracji runęła

Poseł Mariusz Popielarz ostro skomentował postawę Ziobry i jego partyjnych kolegów. "Ziobro dziś odpowiada przed komisją ds. Pegasusa. Jeszcze niedawno mówił, że komisja jest niekonstytucyjna i unikał stawiennictwa" - wskazał poseł.

Popielarz zwrócił uwagę na wyraźną zmianę w zachowaniu byłego ministra. "Teraz grzecznie odpowiada na pytania, a jego koledzy z PiS – zgodnie z instrukcją Prezesa – dalej próbują blokować komisję" - dodał.

Zdaniem posła, obecna sytuacja obnażyła niespójność w działaniach polityków Prawa i Sprawiedliwości. "Cała 'spójność' tej narracji właśnie runęła" - podsumował Popielarz, zwracając uwagę na rozbieżność między dotychczasową retoryką Ziobry a jego obecnym postępowaniem przed komisją.