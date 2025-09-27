Głosy z Ostrołęki. Jak lokalni posłowie decydowali w sprawie CPK? Było zaskoczenie

REKLAMA

Sejm w piątek odrzucił wniosek Lewicy o odrzucenie prezydenckiego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Posłowie z okręgu ostrołęckiego głosowali w większości zgodnie z liniami partyjnymi, choć szczególnie interesujący był podział w Polsce 2050.

Piątkowe głosowanie w Sejmie nad przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego przyniosło rozstrzygnięcie korzystne dla zwolenników tej inwestycji. Wniosek Lewicy o odrzucenie prezydenckiego projektu ustawy już w pierwszym czytaniu przepadł różnicą zaledwie 8 głosów – za było 203 posłów, przeciw 211, a 12 wstrzymało się od głosu.

Posłanka Polski 2050 z Ostrołęki, Żaneta Cwalina-Śliwowska, opowiedziała się przeciwko wnioskowi Lewicy, głosując tym samym za kontynuowaniem prac nad prezydenckim projektem. Jej stanowisko wpisało się w grupę 9 posłów Polski 2050, którzy – w przeciwieństwie do pozostałych 12 kolegów z ugrupowania – nie wstrzymali się od głosu, lecz poparli dalsze prace nad CPK w pierwotnym kształcie.

Podzieleni posłowie opozycji

Wśród pozostałych posłów z regionu ostrołęckiego postawy były zróżnicowane. Marcin Grabowski i Arkadiusz Czartoryski z PiS zagłosowali przeciwko wnioskowi Lewicy, co było zgodne z oczekiwaniami – CPK pozostaje jednym z flagowych projektów tej partii, a także prezydenta Karola Nawrockiego.

Inaczej zachował się poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Popielarz, który opowiedział się za odrzuceniem prezydenckiego projektu. Jego głos wpisał się w stanowisko większości posłów koalicji rządzącej (jak widać, nie całej), które wykazują sceptycyzm wobec rozwiązań proponowanych przez prezydenta, wskazując na to, że projekt CPK ma być realizowany, ale w kształcie proponowanym przez obecną władzę.

Znacznie mniej kontrowersji wzbudził drugi głosowany projekt – rządowa nowela dotycząca procedur wywłaszczeniowych na potrzeby CPK. Wszystkich 420 obecnych posłów zagłosowało za przyjęciem rozwiązań, które mają ułatwić proces wywłaszczeń i zapewnić szybszą wypłatę odszkodowań. Nowe przepisy przewidują możliwość wypłaty zaliczek w wysokości do 85 proc. należnego odszkodowania, co ma przyspieszyć realizację inwestycji i złagodzić trudności finansowe osób pozbawianych nieruchomości.

Co dalej z CPK?

Piątkowe głosowanie pokazało, że mimo politycznych podziałów, w Sejmie jest wystarczające poparcie dla kontynuowania prac nad tym strategicznym projektem. Dla mieszkańców regionu ostrołęckiego, który może skorzystać na rozwoju komunikacji kolejowej i lotniczej związanej z CPK, kluczowe będą dalsze decyzje dotyczące konkretnych tras i połączeń. Lokalni posłowie będą mieli jeszcze wiele okazji, by wpłynąć na ostateczny kształt tej ambitnej inwestycji.