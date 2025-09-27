Głosy z Ostrołęki. Jak lokalni posłowie decydowali w sprawie CPK? Było zaskoczenie

Sejm w piątek odrzucił wniosek Lewicy o odrzucenie prezydenckiego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Posłowie z okręgu ostrołęckiego głosowali w większości zgodnie z liniami partyjnymi, choć szczególnie interesujący był podział w Polsce 2050.
Piątkowe głosowanie w Sejmie nad przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego przyniosło rozstrzygnięcie korzystne dla zwolenników tej inwestycji. Wniosek Lewicy o odrzucenie prezydenckiego projektu ustawy już w pierwszym czytaniu przepadł różnicą zaledwie 8 głosów – za było 203 posłów, przeciw 211, a 12 wstrzymało się od głosu.
Posłanka Polski 2050 z Ostrołęki, Żaneta Cwalina-Śliwowska, opowiedziała się przeciwko wnioskowi Lewicy, głosując tym samym za kontynuowaniem prac nad prezydenckim projektem. Jej stanowisko wpisało się w grupę 9 posłów Polski 2050, którzy – w przeciwieństwie do pozostałych 12 kolegów z ugrupowania – nie wstrzymali się od głosu, lecz poparli dalsze prace nad CPK w pierwotnym kształcie.
Podzieleni posłowie opozycji
Wśród pozostałych posłów z regionu ostrołęckiego postawy były zróżnicowane. Marcin Grabowski i Arkadiusz Czartoryski z PiS zagłosowali przeciwko wnioskowi Lewicy, co było zgodne z oczekiwaniami – CPK pozostaje jednym z flagowych projektów tej partii, a także prezydenta Karola Nawrockiego.
Inaczej zachował się poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Popielarz, który opowiedział się za odrzuceniem prezydenckiego projektu. Jego głos wpisał się w stanowisko większości posłów koalicji rządzącej (jak widać, nie całej), które wykazują sceptycyzm wobec rozwiązań proponowanych przez prezydenta, wskazując na to, że projekt CPK ma być realizowany, ale w kształcie proponowanym przez obecną władzę.
Znacznie mniej kontrowersji wzbudził drugi głosowany projekt – rządowa nowela dotycząca procedur wywłaszczeniowych na potrzeby CPK. Wszystkich 420 obecnych posłów zagłosowało za przyjęciem rozwiązań, które mają ułatwić proces wywłaszczeń i zapewnić szybszą wypłatę odszkodowań. Nowe przepisy przewidują możliwość wypłaty zaliczek w wysokości do 85 proc. należnego odszkodowania, co ma przyspieszyć realizację inwestycji i złagodzić trudności finansowe osób pozbawianych nieruchomości.
Co dalej z CPK?
Piątkowe głosowanie pokazało, że mimo politycznych podziałów, w Sejmie jest wystarczające poparcie dla kontynuowania prac nad tym strategicznym projektem. Dla mieszkańców regionu ostrołęckiego, który może skorzystać na rozwoju komunikacji kolejowej i lotniczej związanej z CPK, kluczowe będą dalsze decyzje dotyczące konkretnych tras i połączeń. Lokalni posłowie będą mieli jeszcze wiele okazji, by wpłynąć na ostateczny kształt tej ambitnej inwestycji.
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~Ciotka Teodozja, 08:39 27-09-2025, 77%
Pani Żaneta Cwalina-Śliwowska, (o ile będzie kandydowała), ma nasze głosy w najbliższych wyborach parlamentarnych!
Pan Mariusz Popielarz - out! Żadnych marzeń, panie Mariuszu... Żadnych marzeń!
~Aplikacja, 11:34 27-09-2025, 9%
@~Ciotka Teodozja
A ile głosów ciotka ma?
~Ciotka Teodozja, 11:58 27-09-2025, 89%
@~Aplikacja
Mój głos liczy się "razy sto", czyli mam siłę 100 głosów!
~Fox, 12:30 27-09-2025, 82%
@~Ciotka Teodozja
Absolutnie farmazony piszesz ,Żorzeta za kazdym razem byla przeciwko CPK,A teraz pali im sie grunt pod nogami bo tej partii wogole nie bedzie w sejmie dlatego tak zagłosowała. Ona i Popielarz nigdy wiecej ,ludzie pamiętają i nie zapomną Ciągle byla na NIE w sprawie CPK.Popielarz nawet teraz co nke.dziwi ludzie Ostrołęki pamiętają i beda pamiętać! POPIEL fuksem dostal sie na wiejska bo inny POkemon poszedł do UE.
Mariuszowi nie pomogą zdjecia na portalu w co 2 artykule....
~Małolat, 09:29 27-09-2025, 100%
Boję się ludzi bez charakteru.
~Piter, 09:54 27-09-2025, 94%
Macie odpowiedz. Jak można głosować przeciwko rozwojowi komunikacji,no jak?
~Fox, 12:33 27-09-2025, 72%
@~Piter
Dokładnie raz ze przeciwko komunikacji a dwa przeciwko wslanemu miastu by miec szpryche nr 3 PKP.
OSTROŁĘKA nigdy nie miala szczęścia do posłów którzy by sercem rozumem ,bardzo lobbowali dla własnego miasta.
~tępiciel lemingów, 13:32 27-09-2025, 43%
@~Fox
Ostrołęka nigdy nie miała szczęścia do posłów innych niż z PiS.
~Mikulec, 10:57 27-09-2025, 16%
No i Posełka ubabrała się w błocie za srebrniki od PIS. Wstyd
~tępiciel lemingów, 11:52 27-09-2025, 100%
@~Mikulec
Wstyd to się ubabrać w błocie za srebrniki Tuska. Co wódz powie ma być święte.
"Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Za odrzuceniem projektu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. O wynik głosowania pytany był na sejmowym korytarzu premier Donald Tusk.
— Nie akceptuję takiego głosowania posłów, nie dlatego, że jest to projekt prezydencki. Będę bardzo ciekaw wyjaśnień i stanowiska. Z mojego punktu widzenia to jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni. Jest mi przykro, że marszałek i tak duża posłów z jego ugrupowania stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość — oznajmił szef rządu."
~Ciotka Teodozja, 12:02 27-09-2025, 80%
@~Mikulec
Lepsze błoto i srebrniki od PiS-u, niż czyste plaże i euro z Berlina!
~Cpk, 11:29 27-09-2025, 16%
CPK się buduje przecież, szybsze, lepsze, zarządzane przez Polaków! Pani Cwalina! Czy Pani jest przytomna?
~tępiciel lemingów, 11:48 27-09-2025, 82%
@~Cpk
Gdzie się buduje CPK? Z Ostrołęki do Warszawy? Bzdury piszesz. Panie pośle Mariuszu, pan jest przytomny?
~Żorżet, 12:02 27-09-2025, 30%
Żorżeta walczy o ministerialną teczkę rządzie, nawet kosztem zatrzymania budowy cpk . To się jakoś nazywa…. Słowo na s…… przypomnijcie.
~tępiciel lemingów, 15:02 27-09-2025, 100%
@~Żorżet
Raczej poseł Mariusz, ciekawe co on będzie z tej wierności miał? Tekę?
~Fiolek, 14:59 27-09-2025, 100%
Mili państwo żeby nie byc gołosłownym,prosze zobaczyć dzisiejsze informacje odnośnie PKP w Łomży co dało lobby radnych ,prezydenta Lomzy i ludzi Lomzy ,to dobitnie świadczy jakich mamy posłów,radnych w mieście brak lobby by bylo PKP baa DWORCA PKP w ramach programu !!! OSTROŁĘKA sie cofa tak cofa !
Źródło z dziś;
https://mylomza.pl/artykul/nowy-dworzec-kolejowy-n1745899
~Tomek, 15:17 27-09-2025, -
Popielarz zagłosował przeciw kolei w Ostrołęce.
