Znamy zwycięskie hasło promujące powiat ostrołęcki!

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce rozstrzygnęło konkurs na slogan, który ma promować nasz region. Poszukiwano krótkiego, łatwego do zapamiętania hasła, oddającego wyjątkowy charakter i piękno powiatu ostrołęckiego.
Do rywalizacji zgłoszono aż 85 propozycji. Po wnikliwej analizie komisja konkursowa podczas obrad 22 września wybrała finałową szóstkę, a następnie w głosowaniu wskazała zwycięzcę oraz dwa wyróżnienia.
Zwycięski slogan
Największe uznanie zdobyło hasło „Jesteś na dobrej drodze”, którego autorką jest Katarzyna Pawłowska. To właśnie ono w najbliższym czasie będzie wykorzystywane w działaniach promocyjnych powiatu.
Wyróżnienia
Komisja doceniła także dwie inne propozycje:
„Powiat Ostrołęcki – tradycja spotyka przyszłość” – autorstwa Danuty Żebrowskiej,
„Powiat Ostrołęcki – tu chce się wracać” – autorstwa Doroty Mamajek.
Skład komisji konkursowej
Nad wyborem najlepszego hasła pracowali:
Piotr Liżewski - Starosta Ostrołęcki (przewodniczący),
Artur Kozłowski - Wicestarosta Ostrołęcki,
Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska - sekretarz Powiatu Ostrołęckiego,
Katarzyna Grodzka - dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji,
Paweł Krajewski - rzecznik prasowy Starostwa,
Maciej Socha - pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji.
Zgodnie z regulaminem laureaci zostaną poinformowani mailowo, a nagrody będzie można odebrać w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora.
Konkurs pokazał, że mieszkańcy powiatu chętnie angażują się w działania promujące region i mają wiele ciekawych pomysłów, jak najlepiej oddać jego wyjątkowy charakter.