Znamy zwycięskie hasło promujące powiat ostrołęcki!

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce rozstrzygnęło konkurs na slogan, który ma promować nasz region. Poszukiwano krótkiego, łatwego do zapamiętania hasła, oddającego wyjątkowy charakter i piękno powiatu ostrołęckiego.

Do rywalizacji zgłoszono aż 85 propozycji. Po wnikliwej analizie komisja konkursowa podczas obrad 22 września wybrała finałową szóstkę, a następnie w głosowaniu wskazała zwycięzcę oraz dwa wyróżnienia.

Zwycięski slogan

Największe uznanie zdobyło hasło „Jesteś na dobrej drodze”, którego autorką jest Katarzyna Pawłowska. To właśnie ono w najbliższym czasie będzie wykorzystywane w działaniach promocyjnych powiatu.

Wyróżnienia

Komisja doceniła także dwie inne propozycje:

„Powiat Ostrołęcki – tradycja spotyka przyszłość” – autorstwa Danuty Żebrowskiej,

„Powiat Ostrołęcki – tu chce się wracać” – autorstwa Doroty Mamajek.

Skład komisji konkursowej

Nad wyborem najlepszego hasła pracowali:

Piotr Liżewski - Starosta Ostrołęcki (przewodniczący),

Artur Kozłowski - Wicestarosta Ostrołęcki,

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska - sekretarz Powiatu Ostrołęckiego,

Katarzyna Grodzka - dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji,

Paweł Krajewski - rzecznik prasowy Starostwa,

Maciej Socha - pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji.

 

Zgodnie z regulaminem laureaci zostaną poinformowani mailowo, a nagrody będzie można odebrać w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora.

Konkurs pokazał, że mieszkańcy powiatu chętnie angażują się w działania promujące region i mają wiele ciekawych pomysłów, jak najlepiej oddać jego wyjątkowy charakter.

Źródło: eOstrołęka.pl/Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
