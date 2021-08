5 ulic w Ostrołęce, którym przydałby się remont

REKLAMA

REKLAMA

A konkretnie - odcinek ulicy od ronda Anny Walentynowicz do ronda ks. Waltera przy obwodnicy. Mieszkańcy Ostrołęki wskazywali już niejednokrotnie, że na tej ulicy jest wzmożony ruch, a brak chodników czy ścieżki rowerowej nie wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo. Odcinek nie jest długi, ale mocno uczęszczany - może uda się go wyremontować?

Kiedy jakiś czas temu zapytaliśmy naszych czytelników, jaka ulica powinna zostać wyremontowana w pierwszej kolejności, odpowiedź " Słoneczna " padała najczęściej. Rzeczwiście - tą drogą codziennie do Ostrołęki zmierza duża grupa mieszkańców gminy Lelis. Problematyczna jest nie tylko Słoneczna, ale i skrzyżowanie z drogą krajową, na którym trzeba swoje odstać, żeby włączyć się do ruchu w kierunku mostu. Zapowiedzi dotyczących tej drogi było wiele, ale na razie - bez skutku.

To jedna z najpilniejszych potrzeb, jeżeli chodzi o ulice w mieście. Droga, która prowadzi do dużego osiedla, jest w kiepskim stanie . Sam fakt jazdy po piaskowej drodze nie jest komfortowy, a gdy dołożymy do tego jeszcze opady deszczu lub inne niesprzyjające warunki - mamy obraz nędzy i rozpaczy. Po autach, które mkną Cieplińskiego, zostają tylko tumany kurzu. Chyba już czas na asfalt...

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~aaa Kler ? , 22:13 14-08-2021 , 77% @~Zzz Przydało by się. Co ?

Ale trzeba poczekać jeszcze ze 2 lata.

To kara za KLER odpowiedz • oceń :

~za Kler , 22:21 14-08-2021 , 85% @~aaa Kler ? Tylko Kler i Kler.

Ludzie mają prawo wybrać kulturę wyższą zamiast zwykłych potrzeb.

Ostrołęczanie wybrali kulturę wyyyysooookąąąą.

Wyyyyyyyysssssokooooo płatną dla żon, kochanek, kaszan i znajomków.

Ale wybrali demokratycznie w wyborach. odpowiedz • oceń :

~Grazyna , 10:55 15-08-2021 , 8% @~aaa Kler ? Włącz TVP info i spadaj odpowiedz • oceń :

~A , 20:44 14-08-2021 , 100% Brakuje K I L I Ń S K I E G O (i mostu) głównej wjazowej drogi do Ostrołęki odpowiedz • oceń :

~Karol Chodkiewicz , 20:54 14-08-2021 , 93% To trzeba rozpatrzeć od strony ile aut tam jeździ. Bo uważam że pierw graniczna niż Pługa.

Pługa to zatoka mieszkańców a graniczna to przeloty na Ostrów odpowiedz • oceń :

~Maria , 10:56 15-08-2021 , 100% @~Ciasna Czy może ktoś z rady os Traugutta pomoże w remoncie ul Parkowej

odpowiedz • oceń :

~Ziemowit , 21:39 14-08-2021 , 100% Potrzebny remont większości ulic w Oce i to wcale nie jest żart. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:04 14-08-2021 , 96% @~Ziemowit Nowy prezydent może nie będzie oglądał się na poprzedników i zrobi remont ulic które najbardziej potrzebują remontu. odpowiedz • oceń :

~Ostrołęka , 21:48 14-08-2021 , 100% Jedźcie na przytulną w samym centrum miasta, tylko weźcie amfibie .To nie żart !!!!! odpowiedz • oceń :

~:/ , 21:53 14-08-2021 , 87% Targowa, zawadzkiego, Goworowska cała od Sienkiewicza do Tobolic, Jana Pawła, wylotówka na leg przedmiejski, wylotówka na dzbenin przez Pomian, wylotówka na dzbenin przez most kolejowy...

Kotowski robił częściej i większe inwestycje, taka jest prawda... odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:20 15-08-2021 , 73% @~*** Kotowski robił inne ulice.



Dlaczego obecny nie remontuje tych ulic tylko ogląda się na poprzedników? odpowiedz • oceń :

~aabb , 21:55 14-08-2021 , 100% tak , najpierw centrum ostroleki trzeba naprawic a nastepnie mozna inwestycje rozciagac czyli kilinskiego tez mi sie wydaje jako najpotrzebniejsze bo juz dziura na dziurze sie poajwia odpowiedz • oceń :

~Pomalutku. , 22:24 14-08-2021 , 95% A może zacząć od posprzątania. ?

A może w końcu ten ułamany słup na Hallera naprawić bo już ponad pół roku sterczy.

Co za dużo ?

odpowiedz • oceń :

~Celina , 06:24 15-08-2021 , 13% @~Pomalutku. Idz i napraw

12 lat nic się nie robiło odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 06:37 15-08-2021 , 78% @~Celina Od pół kadencji robią jeszcze mniej. odpowiedz • oceń :

~kosI SIĘ , 13:11 15-08-2021 , 100% @~tępiciel lemingów Przy Psarskim na skwerku zielsko wyrosło,

Z wiosny posadzili kwiatki a teraz zielsko do kolan.

Ot i cała ogrodnicza wiedz psu na bude jak się ma dwie lewe ręce i lenia lewackiego odpowiedz • oceń :

~xD , 22:47 14-08-2021 , 58% z tego co czytam te komentarze to najlepiej wszystkie ulice w Ostrolece do generalnego remontu xD odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:03 15-08-2021 , 82% @~xD Nie wszystkie, te które wyremontował Kotowski na razie nie potrzebują remontu. odpowiedz • oceń :

~Ostrołęczanin , 00:01 15-08-2021 , 100% Bohaterów Warszawy jest w stanie krytycznym. Jeździ po niej bardzo dużo pojazdów. odpowiedz • oceń :

~Jack , 00:34 15-08-2021 , 100% Wszystkie wymienione ulice/drogi wymagają natychmiastowego remontu, ale myślę, że zabrakło jednej ulicy, która przebija wszystkie w/w, a jest nią ulica POMIAN. To jest prawdziwy obraz nędzy i rozpaczy. Remont tej ulicy to jest sprawa absolutnie priorytetowa. Jej stan jest tak tragiczny, że aż ciężki do opisania. odpowiedz • oceń :

~Kris , 08:22 15-08-2021 , 0% @~Jack Pomian peryferie miasta. Potem ulubione miejsce miastiwych. Trzeba było kupować działki z drogą. Albo zadbać o drogę ze sprzedającym. Dla konnego transportu drohi ba Pomianie były ok. Jak to w wiejskie prowincji. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:27 15-08-2021 , 86% @~Kris Jest jeszcze inne rozwiązanie. Można napisać wniosek o przyłączenie do sąsiedniego samorządu. Może wójt szybciej wyremontuje ulice? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:39 15-08-2021 , 86% @~? Nie maja ludzie co czekać na naprawę ulicy. Lepiej jeździć na WOS po naprawionych ulicach. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:01 15-08-2021 , 100% @~Kotek Napiszcie wniosek o przyłączenie do Dzbenina to wójt zrobi ulice. odpowiedz • oceń :

~xxx , 08:11 15-08-2021 , 82% chyba nie ma gorszej ulicy od Kolejowej w Ostrołęce odpowiedz • oceń :

~Rrrrr , 08:17 15-08-2021 , 18% Trzeba było pisać i mówić o tym zawsze. I w latach 12 letniej prosperity. Ale co tam! Swojaków się nie tyka! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:22 15-08-2021 , 86% @~Rrrrr Trzeba pisać i mówić o tym zawsze. Zwłaszcza w czasie obecnej prosperity. odpowiedz • oceń :

~ki , 08:27 15-08-2021 , 93% @~Rrrrr Przypominam, że rządzi od 3 lat inny prezydent i jest to samo, jak nie gorzej. Czyli napisz prawdę: 15 lat, a nie 12. odpowiedz • oceń :

~R , 09:04 15-08-2021 , 88% A ulica Kolejowa ? Tam dalej są płyty betonowe. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 09:07 15-08-2021 , 85% @~R Mieszkańcy Kolejowej powinni napisać wniosek o przyłączenie do gminy Rzekuń. odpowiedz • oceń :

~OLaf , 09:36 15-08-2021 , 20% Władze przez ostatnie kilkanaście lat słabo inwestują -nieudana inwestycja i utopione pieniądze w Muzeum żołnierzy inwestycja za grube pieniądze w przeprawę tymczasową itp . Zamiast mlonów wydanych w taki sposób lepiej remontować i poprawiać infrastrukturę miejską . Władze okolicznych miast- patrz Siedlce , Łomża,Ciecjanów robią to moim zdaniem lepiej co widać gołym okiem. To nie tylko wina Prezydenta ,ale również RADNYCH ,których mamy takich jakich sobie wybraliśmy odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 09:44 15-08-2021 , 79% @~OLaf W tej kadencji jest jeszcze gorzej. Ni muzeum, ni przeprawy tymczasowej, ni remontów ulic. W okolicznych gminach jest lepiej ze stanem dróg. To nie tylko wina prezydenta, ale również radnych, których mamy takich, jakich wybraliśmy. odpowiedz • oceń :

~04710 , 10:20 15-08-2021 , 19% @~tępiciel lemingów Bo to tylko 3 lata! A była kadencja 4lata posła i nic! No i 12letnia kadencja i nic! Miasto w riunie zostawili! Nie ma tak żeby w ciągu 3 lat wymienione ulice były gruzami!

Tl zmień miasto na gminę i będziesz kontent!. Co do radnych to zupełna racja! Niektórzy od wieków tam zasiadają! Znają Kolejową Graniczną Sienkiewicza.....one zawsze były. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:08 15-08-2021 , 75% @~04710 Obecny miasto w ruinie zostawi. 5 lat przesiedzi.



Dobra rada żeby zmienić miasto na gminę, bo okoliczni wójtowie i starosta dbają o drogi wokół miasta.



Ludzie, piszcie wnioski o przyłączenie do sąsiedniego samorządu, bo zwolennicy prezydenta ciągle o 12 latach poprzednika piszą. Za tego prezydenta będziecie mieli dziurawe ulice. odpowiedz • oceń :

~Święto 15.08. , 11:40 15-08-2021 , 13% @~tępiciel lemingów Ty nie jesteś mieszkańcem z krwi i kości. To nie jątrz tylko wracaj gdzie twój ród. Obiektywizmu ci brakuje natomiast złośliwości i niesprawiedliwości masz we krwi. Nie podoba się to emigracja! Wytężysz siły na nowym będziesz czuł się lepiej! 12 lat to istotny i znamienny czas dla Oki. Zmarnowany tak po.....sprawiedliwości. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:32 15-08-2021 , 86% @~Święto 15.08. Pół kadencji zmarnowane na oglądanie się poprzednie 12 lat. Wytęż siły w ratuszu i na nowym będziesz się czuła lepiej. Bo inaczej wrócisz tam gdzie Twój ród. odpowiedz • oceń :

~Oj oj oj tl , 13:39 15-08-2021 , 20% @~tępiciel lemingów Mój ród z Ostrołęki z dziada pradziada! Kroniki znają! Pół to nie całość. A całoś to lata 2006- 2018.DŁUGO! DUŻO MOŻNA BYŁO ZROBIĆ GDYBY TYLKO SIĘ CHCIAŁO!!!! W ratuszu nie spotkasz bo zasłużona emerytura mnie cieszy! Teraz biegam tropem .... odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:34 15-08-2021 , 75% @~Oj oj oj tl W latach 2006 2018 dużo zrobiono. W tej kadencji można było dużo zrobić gdyby tylko się chciało. Rodowitym ostrołęczanom żal co się z miastem dzieje. A właściwie nic się nie dzieje, niszczeje. odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec 5 Pułku Ułanó , 10:04 15-08-2021 , 50% A kiedy 5 Pułku Ułanów bo plany są , ale robotników brak !!!!!!! odpowiedz • oceń :

~Gość , 10:21 15-08-2021 , 0% Widzę, że radny Mierzejewski dba o swoje biznesy, zapraszam na ul. Pomian, ulica 1000 łat i paru nowych dziur. odpowiedz • oceń :

~Omg , 10:37 15-08-2021 , 56% Cieplińskiego to deweloper powinien zrobić A nie miasto ... odpowiedz • oceń :

~Droga na Ostrołękę , 12:22 15-08-2021 , 50% Znamienny artykuł tej witryny! Przedśpiew problemów drogowych osiedla przy natury. Za chwilę zasiedlenie! odpowiedz • oceń :

~Tfde , 12:40 15-08-2021 , 50% Na osiedlu Stacja jest jeszcze wiele ulic z płyt betonowych odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 17:25 15-08-2021 , 0% ul.Pomian w pierwszej kolejności przed ul. Cieplińskiego. Poza tym ul. Cieplińskiego prowadzi do prywatnych osiedli deweloperów, których stać na wybudowanie takiego kawałka ulicy i podatnicy nie muszą dokładać się do prywatnych inwestycji. odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.