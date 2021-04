900 tys. złotych na wsparcie rodzin adopcyjnych i zastępczych

REKLAMA

Dostęp do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz wzmocnienie terapeutyczne dzieci i dorosłych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych – to główne inicjatywy, które organizacje pozarządowe mogą zrealizować dzięki przyznanym dotacjom z budżetu Mazowsza. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert. Zgłaszać się można do 13 kwietnia br.



Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, w województwie mazowieckim w końcu 2019 r. opiekę nad dziećmi sprawowało 4 047 rodzin zastępczych i 59 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 5 872 dzieci. W systemie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej znajdują się też placówki wsparcia dziennego, których zajęcia są nieodpłatne i dobrowolne. Wspomagają one rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, organizują dzieciom czas wolny, wspierając je w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi czy zaburzeniami zachowania. Nieoceniona jest więc każda pomoc, która pozwoli rodzicom adopcyjnym i osobom działającym w pieczy zastępczej zwiększyć ich kompetencje.

Organizacje pozarządowe – do działania!



Właśnie w tym celu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) ogłosiło konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze wspierania rodzin. Dzięki 900 tys. zł organizacje będą mogły podjąć się realizacji różnych inicjatyw związanych z umożliwieniem rodzinom adopcyjnym i zastępczym dostępu do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewnieniem im diagnozy pedagogiczno-psychologicznej oraz wzmocnieniem terapeutycznym dzieci i dorosłych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów. Wszystko z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych.



Problemy do rozwiązania





Najczęstszymi przyczynami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej w 2019 r. w województwie mazowieckim były m.in.: uzależnienia rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz półsieroctwo. Problem nie znika, dlatego tak ważne jest wsparcie rodzin adopcyjnych i zastępczych, które podjęły się działalności opiekuńczej. Na tę inicjatywę z budżetu Mazowsza przeznaczyliśmy 900 tys. złotych. Pieniądze te umożliwią bezpłatny dostęp do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

Nie zapominajmy o niszczącym wpływie obecnej pandemii. Niektóre usługi społeczne trudno jest zastąpić ich formami zdalnymi. To przede wszystkim dotyczy pracy socjalnej czy pracy w rodzinach, które w pewnych środowiskach nie mogą być świadczone telefonicznie lub w postaci wideokonferencji, gdyż w domach nie ma przestrzeni fizycznej ani społecznej do rozmowy o problemach. Poza tym wsparcia, które zminimalizuje traumę pandemii, potrzebują i będą potrzebować nie tylko podopieczni, ale również rodzice czy w przypadku pieczy zastępczej opiekunowie

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.Takie wsparcie zaplanowane jest na 3 lata. Ma być zorganizowane w formie poradni lub mobilnego punktu konsultacyjnego.– tłumaczy Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny MCPS.Oferty można składać do 13 kwietnia 2021 r. przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.plWszelkie dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdują się również na stronie MCPS.